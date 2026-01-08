A- A+

SAÚDE Juju do Pix: entenda a cirurgia realizada pela influenciadora Procedimento foi realizado pelo médico Thiago Marra no Hospital Indianópolis, em São Paulo

A influenciadora Juju do Pix, como é conhecida Juliana Oliveira, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, compartilhou uma atualização em seu perfil nas redes sociais, nessa quarta-feira (7), sobre a melhora após a realização de uma cirurgia reparadora da face para a retirada do óleo mineral inserido no seu rosto em 2017.

O procedimento que causou o inchaço intenso no rosto de Juju foi realizado por uma clínica clandestina, com o intuito de deixar sua face com traços mais femininos. De acordo com a influenciadora, os profissionais afirmaram ter aplicado silicone industrial, mas, na verdade, inseriram 21 seringas contendo um óleo mineral.

Já a cirurgia realizada em novembro de 2025, no Hospital Indianópolis, em São Paulo, foi realizada inicialmente para que a equipe, comandada pelo médico Thiago Marra, identificassem para onde o líquido havia se deslocado no rosto da mulher.





Para isso foi aplicada uma anestesia local na influenciadora, que teve a pele afinada para que os médicos conseguissem fazer o descolamento da região atingida pelo óleo mineral. Ainda, segundo os responsáveis, ela foi considerada uma operação de grande complexidade e serão necessárias novas tentativas de remoção.

"Tudo evoluindo de forma segura e positiva, mesmo se tratando de uma cirurgia complexa. A incisão foi realizada em uma região amplamente utilizada em cirurgias construtoras, o que garante uma cicatriz imperceptível com o passar do tempo", escreveu Marra em uma das atualizações sobre o estado de saúde de Juju.

