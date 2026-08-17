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Literatura JuKa Ladeira realiza sessão de autógrafos do livro "Quem És Tu Diante da Água?" neste sábado (22) Encontro acontece a partir das 17h, na sede da Livraria Jaqueira, no Bairro do Recife

A escritora JuKa Ladeira realiza sessão de autógrafos do livro "Quem És Tu Diante da Água? Um Esporro do Rio", no próximo sábado (22), a partir das 17h, na sede da Livraria Jaqueira, na Rua Madre de Deus, no Bairro do Recife.

Na obra, a autora transforma água, fogo, terra e ar, além do próprio planeta, em vozes narrativas para propor uma nova perspectiva sobre a relação entre seres humanos e natureza. Temas como ego, controle, transformação e igualdade são abordados em mensagens transmitidas por cada elemento.

Com inspiração em títulos como "A Vida Secreta das Árvores" (2015) e "Mundos Internos, Mundos Externos" (1997), o livro é fruto da pesquisa da autora em cosmologia, espiritualidade, ciência e filosofia, áreas que inspiram conexões entre distintas formas de compreender a existência.

JuKa Ladeira

Movida pela curiosidade, a escritora tem um olhar que busca as ligações entre astronomia, filosofia, psicologia, neurociência e espiritualidade.

Além de "Quem és tu diante da água? Um Esporro do Rio", outros projetos literários estão em desenvolvimento. Entre eles, um romance, uma comédia filosófica animista e uma coletânea de contos.

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