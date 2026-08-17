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Literatura

JuKa Ladeira realiza sessão de autógrafos do livro "Quem És Tu Diante da Água?" neste sábado (22)

Encontro acontece a partir das 17h, na sede da Livraria Jaqueira, no Bairro do Recife

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JuKa Ladeira realiza sessão de autógrafos do livro "Quem És Tu Diante da Água?" neste sábado (22)JuKa Ladeira realiza sessão de autógrafos do livro "Quem És Tu Diante da Água?" neste sábado (22) - Foto: Divulgação

A escritora JuKa Ladeira realiza sessão de autógrafos do livro "Quem És Tu Diante da Água? Um Esporro do Rio", no próximo sábado (22), a partir das 17h, na sede da Livraria Jaqueira, na Rua Madre de Deus, no Bairro do Recife.

Na obra, a autora transforma água, fogo, terra e ar, além do próprio planeta, em vozes narrativas para propor uma nova perspectiva sobre a relação entre seres humanos e natureza. Temas como ego, controle, transformação e igualdade são abordados em mensagens transmitidas por cada elemento.

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Com inspiração em títulos como "A Vida Secreta das Árvores" (2015) e "Mundos Internos, Mundos Externos" (1997), o livro é fruto da pesquisa da autora em cosmologia, espiritualidade, ciência e filosofia, áreas que inspiram conexões entre distintas formas de compreender a existência.  

JuKa Ladeira
Movida pela curiosidade, a escritora tem um olhar que busca as ligações entre astronomia, filosofia, psicologia, neurociência e espiritualidade.

Além de "Quem és tu diante da água? Um Esporro do Rio", outros projetos literários estão em desenvolvimento. Entre eles, um romance, uma comédia filosófica animista e uma coletânea de contos.

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