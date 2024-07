Julgamento de Alec Baldwin por disparo em 'Rust' avança com argumentos iniciais

A- A+

O julgamento do ator Alec Baldwin por homicídio culposo após um tiro fatal no set de filmagem de 'Rust' continua nesta quarta-feira(10) com os argumentos iniciais em um tribunal do Novo México.

A estrela de Hollywood apontou um retorno à diretora de fotografia Halyna Hutchins, durante um ensaio, quando a arma disparou uma bala que a matou.

Baldwin, de 66 anos, disse que não sabia que a arma estava carregada e que não destruía o gatilho.

A promotora especial Kari Morrissey já se certificou de que a profissional responsável pelas armas de fogo no set, a armeira Hannah Gutierrez, foi condenada por homicídio culposo neste ano e sentenciada a 18 meses de prisão. Agora acusa o ator de "Um Maluco na TV/30 Rock", que pode enfrentar a mesma sanção.

No foco da mídia, a promotora argumentará que Baldwin violaria regras básicas de segurança ao manusear a arma no set, e tentará caracterizá-lo como uma estrela de cinema influente que agiria sem controle.

O ator esteve na terça-feira no tribunal de Santa Fé para a escolha do júri, composto por onze mulheres e cinco homens (incluindo suplentes), e que agora tem a tarefa de decidir se ele é culpado da tragédia.

Um dos seus advogados, Alex Spiro, passou parte do processo de seleção lembrando aos possíveis jurados que seus sentimentos ou opiniões anteriores sobre a carreira de Baldwin não poderiam influenciar suas ações.

Baldwin, com faixas de papéis no cinema e na televisão em mais de quatro décadas de carreira, nos últimos anos se interessou pela comédia, incluindo uma imitação do ex-presidente Donald Trump no programa "Saturday Night Live", que lhe rendeu afetos e desafetos na polarizada opinião pública.

Spiro e sua equipe apresentarão Baldwin como vítima, que não sabia que a arma estava carregada, não absorveu o gatilho e que, como ator, não era responsável por verificar a condição da arma.

O juiz descartou em uma audiência preliminar o uso de provas que incriminariam Baldwin em seu papel adicional como produtor executivo de 'Rust'.

- Halyna Hutchins -

Hutchins, uma estrela em ascensão na indústria, tinha 42 anos quando morreu. Nascida na Ucrânia, cresceu em uma base militar soviética no Círculo Polar Ártico, era casada e tinha um filho.

Ela morreu no set em uma pequena capela no Rancho Bonanza Creek, cerca de 30 milhas de Santa Fé, em uma tarde ensolarada de outubro de 2021.

Baldwin ensaiava uma cena em que seu personagem, um fora-da-lei encurralado por dois agentes em uma igreja, saca seu retorno, quando a tragédia ocorreu.

Ele afirma que foi informado de que o revólver estava "frio", termo usado no cinema para indicar que não há carga e que é seguro seu uso.

Balas reais são proibidas nos sets de filmagem.

- Testemunhas -

Após o início das argumentações nesta quarta-feira, o júri ouvirá testemunhas, que devem incluir o diretor de 'Rust', Joel Souza, ferido pela mesma bala que matou Hutchins.

A lista de possíveis testemunhas inclui David Halls, assistente de direção, que se declarou culpado após um acordo que evitou a pena de prisão, e o fornecedor de armas de fogo Seth Kenney.

Não se sabe se Baldwin fará declarações em sua defesa. O julgamento deve durar dez dias, antes do início das deliberações do júri.

A tragédia limitou as filmagens de 'Rust', mas o filme foi concluído no ano passado em Montana, com o viúvo de Hutchins como produtor.

Veja também

SHOW Caetano Veloso e Maria Bethânia postam disco de 1978 e dão pista de setlist de turnê conjunta