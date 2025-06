Julgamento de Sean 'Diddy' Combs entra na reta final; rapper pode pegar prisão perpétua

A- A+

O julgamento de Sean "Diddy" Combs se aproxima da conclusão, com ambas as equipes prontas para concluir seus argumentos e estratégias jurídicas já nesta terça-feira. As alegações finais, por sua vez, devem começar na quinta-feira — depois delas, os jurados serão incumbidos de decidir o destino do magnata da música, que pode ser condenado à prisão perpétua.

A 34ª e última testemunha de acusação está sendo ouvida, e os advogados de defesa indicaram na segunda-feira que não planejam convocar suas próprias testemunhas para depor no tribunal federal de Manhattan.

Não é incomum que as equipes de defesa optem por não apresentar uma versão própria. Isso porque a obrigação de provar a culpa recai sobre os promotores, e o réu é presumido inocente até que os jurados decidam (ou não) pelo contrário.





Acusações contra Combs

Ao longo de sete semanas de depoimentos, os promotores estabeleceram conexões por meio de uma rede de testemunhas, registros telefônicos e reservas de viagens, numa tentativa de demonstrar que Combs era o chefão de uma empresa composta por funcionários de alto escalão que praticavam crimes como suborno, incêndio criminoso e sequestro para impor seu poder e satisfazer todos os seus desejos.

A promotoria afirmou que o artista e empresário traficava mulheres e homens para maratonas sexuais movidas a drogas, às vezes encontros de vários dias, apelidados de "freak-offs" (surras, em tradução livre) ou "noites de hotel".

Alguns dos eventos foram filmados, e os jurados assistiram a diversos clipes sexualmente explícitos.

Os promotores mostraram aos jurados pilhas de mensagens de texto e outros registros para análise, documentação de dezenas de "freak-offs" que, segundo eles, também mostram arranjos para prostituição e tráfico.

O rapper de 55 anos nega as acusações.

Sem testemunhas de defesa?

A decisão da defesa de não convocar testemunhas pode indicar que eles acreditam que o interrogatório de testemunhas da acusação poderia ter lançado dúvidas suficientes sobre o caso contra Combs.

Também pode significar que não identificaram nenhuma testemunha que pudesse ajudá-los. Os defensores, porém, indicaram que planejam apresentar algumas provas antes de encerrar o caso.

Os advogados de Combs insistiram que o que os promotores chamaram de tráfico sexual foram relações consensuais.

Três mulheres testemunharam com detalhes gráficos sobre abusos que variaram de sexual a físico e emocional.

A cantora Casandra Ventura, namorada de Combs por mais de uma década, entrou com uma ação contra Combs em 2023, um caso civil que foi resolvido fora do tribunal em menos de 24 horas — mas que abriu caminho para uma enxurrada de acusações contra a ex-potência da indústria musical.

Ela estava entre as principais testemunhas a depor no julgamento, e os jurados assistiram repetidamente às agora imagens de câmeras de segurança de Combs chutando e arrastando Casandra violentamente para dentro de um hotel.

Um segurança de hotel testemunhou que recebeu US$ 100 mil em um saco de papel pardo de Combs em troca da gravação, publicada pela CNN no ano passado.

Os jurados não estão isolados, mas recebem instruções diárias para não consumir nenhuma mídia sobre o caso — uma tarefa árdua, já que as notícias do julgamento permearam tanto as mídias tradicionais quanto as redes sociais.

