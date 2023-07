A- A+

Frio "Julho da Serra", programação de inverno de Gravatá, tem Virtuosi como destaque; confira a agenda Ao longo do mês de julho, eventos culturais diversos movimentam a cidade no Agreste de Pernambuco

Com temperaturas que chegam aos 16º, Gravatá, no Agreste de Pernambuco, é um dos principais destinos no Estado durante o período de inverno. Passado o São João, o município agora vai atrair o público com um circuito de eventos culturais gratuitos, que reúne shows, concertos, dança, oficinas, atividades recreativas e comida regional, ao longo de todo o mês das férias, completamente gratuito.

A Prefeitura de Gravatá lança o “Julho na Serra - Gravatá é música, arte e gastronomia”, que começa nesta sexta-feira (7), com o Festival Arte na Serra, e tem como carro-chefe de sua programação o XIII Virtuosi. O objetivo é impulsionar ainda mais o turismo do município, que só no período junino recebeu mais de 300 mil visitantes.

“Em Julho, por ser um mês de frio, Gravatá já é um destino certo para muitas pessoas. Então, a gente só quis agregar ainda mais valor a esse período. Tradicionalmente, já acontecia o Virtuosi, e estamos incrementando o Arte na Serra e o Tardes no Polo, de forma que todo final de semana tenha movimento na cidade, aliado ao Mercado Cultural, um equipamento que é parada obrigatória para quem vai a Gravatá”, explica Marlon Lima, secretário municipal de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer.



Arte na Serra

O Festival Arte na Serra ocorre desta sexta-feira (7) até domingo (9), no Centro da cidade. Além de apresentações de música e dança, o evento oferece formação musical com aulas ministradas por professores convidados. As inscrições podem ser feitas até quarta-feira (5), através do link presente na bio do perfil do festival no Instagram.

As atrações artísticas ocupam o palco montado em frente ao Memorial de Gravatá, sempre às 19h. O programa começa pelo espetáculo de dança “Utopia”, do Grupo Aura, com coreografias assinadas por Edson Lima. No sábado (8), é a vez da Banda Sinfônica Cônego Eugênio Vilanova, sob a regência do maestro João Neto, e no domingo (9), se apresenta a Banda do Centro de Criatividade Musical do Recife.

XIII Virtuosi

O Virtuosi chega a sua 13ª edição em Gravatá, com direção artística da pianista Ana Lúcia Altino. A programação ocorre nos dias 14, 15, 20, 21 e 22 de julho, na Igreja Matriz de Sant’Ana.

Instrumentistas renomados mundialmente compõem a grade de programação do Virtuosi. Um dos destaques é o jovem pianista Luis Felipe Oliveira, natural de Gravatá, que venceu prêmios como o Rachmaninov International for Young Pianists, em 2015, e participou do programa “Prelúdio”, da TV Cultura.

A abertura fica por conta do recital “Canções que meu pai me ensinou”, no dia 14, Às 20h30. O violoncelista Leonardo Altino e sua mãe, Ana Lúcia Altino, interpretam obras de Marlos Nobre, Brahms, Villa-Lobos, Tchaikovsky e Paganini, em homenagem póstuma ao maestro Rafael Garcia, criador do Virtuosi, que morreu em outubro de 2021.

Confira a programação completa do XIII Virtuosi:

14 de julho

20h30: Concerto de Abertura: “Canções que meu pai me ensinou”

Leonardo Altino, cello

Ana Lúcia Altino, piano

15 de julho

11h: Mozart, Liszt e Rachmaninoff

Luis Felipe de Oliveira, piano

20h30: Schubert & Bach

Ensemble Vocal Cantamus &

Collegium Musicum do Recife

Gilson Celerino, regente

20 de julho

20h30: Franck & Rachmaninoff

Rafaell Altino, viola

Lucas Thomazinho, piano

21 de julho

20h30: Dohnanyi & Brahms

Emmanuele Baldini, violino

Rafaell Altino, viola

Leonardo Altino, cello

Lucas Thomazinho

22 de julho

11h: Lançamento do CD Compositoras Brasileiras: Música para viola

Rafaell Altino, viola

Ana Lúcia Altino, piano

20h30: Mozart, Haydn, Sarasate & Sivuca

Emmanuele Baldini, violino

Rafaell Altino, viola

Leonardo Altino, cello

Orquestra Jovem de Pernambuco

Nilson Galvão, regente

Tardes no Polo e Mercado Cultural

O encerramento do “Julho na Serra” fica por conta da segunda edição do Tardes no Polo, ação mensal que torna o famoso Polo Moveleiro da cidade em um espaço de arte, lazer e gastronomia. No dia 29 de julho, das 16h às 21h, a Rua Duarte Coelho fica exclusiva para pedestres.

O público que passar pelo local poderá conferir exposição de queijos e vinhos, três mini palcos com shows e atividades para as crianças, além do comércio da região aberto até 21h.

Outro atrativo para os turistas é visitar o Mercado Cultural. O equipamento funciona aos sábados e domingos, sempre a partir das 13h30, com shows gratuitos de forró e gastronomia regional.

Padroeira

O turismo religioso também integra o “Julho na Serra”. De 17 a 26 de julho, ocorre a tradicional Festa de Sant’Ana, em homenagem à padroeira de Gravatá. São esperadas mais de 5 mil pessoas para a festividade, que conta com novena, procissão, missa campal e quermesse.

