Famosos Julia Fox, Baby do Brasil, Joelma e Maraisa: veja famosos que já ficaram anos sem sexo Celebridades deixaram relações sexuais de lado para se dedicar ao trabalho e outros, pela religião

Os prazeres da vida não estão apenas nas relações sexuais, é o que costumam dizer algumas celebridades que já declararam aderência à abstinência sexual.



A última que causou a fazer afirmativa semelhante foi a atriz Julia Fox, cujo nome repercutiu na última segunda-feira (13) após um comentário em mídia social, no qual revela não fazer sexo há mais de dois anos.

O sexo, portanto, não teria feito parte nem do relacionamento que Julia teve com o rapper Kanye West, também conhecido como Ye.



"Dois anos e meio de celibato e nunca estive melhor”, disse a artista ao comentar uma publicação da rede de paquera Bumble no TikTok.





Além de Julia, outras personalidades também têm ou já tiveram o mesmo posicionamento. Veja abaixo alguns nomes:

Baby do Brasil



Baby do Brasil — Foto: Reprodução

Em entrevista à Revista Ela, do Globo, a cantora afirmou que está “há muitos anos sem transar”. Este posicionamento, inclusive, foi apontado como motivo para o término com o ex-jogador Walter Casagrande, segundo ele relata na biografia, “Travessia”. A abstinência sexual tem a ver a ideia de cuidar da energia tendo em vista que a artista é pastora.

— Como sou pastora evangélica, preciso cuidar da minha energia. Não morri para o sexo, mas quero me poupar de ter relações sexuais com quem não for aprovado por Deus. Nem masturbação. Estou há muitos anos sem transar — afirmou Baby à revista.

Sarah Sheeva



Filha de Baby do Brasil, Sarah Sheeva também optou por abstinência sexual para seguir regra da igreja — Foto: @sarahsheeva no Instagram

Além de Baby, a decisão da abstinência sexual é seguida pela filha da cantora, também pastora. Filha da artista com o cantor baiano Pepeu Gomes, a religiosa preferiu viver sem se relacionar sexualmente com outras pessoas antes do casamento para seguir os ensinamentos da igreja a que pertence. Este posicionamento já se perdura por cerca de 20 anos.

Marcos Oliveira



Ator Marcos Oliveira, o Beiçola de "A Grande Família" em agosto de 2023 — Foto: Reprodução/Instagram

Conhecido por interpretar o Beiçola, em “A grande família”, seriado da TV Globo, o ator afirmou, em 2020, que estava havia mais de 10 anos sem uma aproximação mais quente com outras pessoas. “Ultimamente, só me preocupo com o meu trabalho e minha saúde. Não quero saber de relação a dois, a três ou a 10. Os hormônios acabaram, não estou mais a fim de lero lero”, disse em entrevista à revista Quem.

Joelma



Cantora Joelma — Foto: Instagram/Reprodução

Em 2022, a cantora paraense declarou em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, que estava havia mais de quatro anos sem sexo, depois de se separar do empresário Alessandro Cavalcante, em 2018. “Comigo o negócio é sério, beijou e assume. Não rola ficada comigo, tem que ter muita conexão. Beijar por beijar eu não beijo, nem pensar. Eu tenho uma mania de gostar de homem feio”, disse na ocasião.

Maraisa



Maraisa — Foto: Reprodução Instagram

A artista é outra que já ficou um tempo em abstinência sexual. Em 2022, a irmã de Maiara afirmou que estava se dedicando apenas ao trabalho. O motivo foi explicitado à época: trabalho. “Eu tô bem devagar. Acho que namoro me atrapalha no processo criativo”, disse ao jornalista Leo Dias. Desde junho deste ano, ela mantem um relacionamento com o empresário Fernando Mocó.

