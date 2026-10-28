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FAMOSOS Julia Roberts faz 59 anos: 10 frases da atriz sobre fama, amor, vida e Matthew Perry Ao longo dos anos, entrevistas a veículos internacionais registraram reflexões de Roberts sobre a vida pessoal e profissional

Julia Roberts completa 59 anos nesta quarta-feira, 28, com uma carreira que atravessa quase quatro décadas no cinema. Conhecida por filmes como "Uma Linda Mulher", "O Casamento do Meu Melhor Amigo" e "Erin Brockovich", a atriz já falou publicamente sobre os desafios da fama, a importância da família, o casamento com Danny Moder e o relacionamento que teve com Matthew Perry, ator de Friends.

Ao longo dos anos, entrevistas a veículos internacionais registraram reflexões de Roberts sobre a vida pessoal e profissional. A seguir, relembre dez declarações da atriz, com o contexto em que foram feitas.

10 frases de Julia Roberts:

1. "Ser atriz nunca me consumiu"

Onde e quando: Entrevista ao programa CBS Sunday Morning, da CBS News, publicada em 7 de outubro de 2022. Ao conversar com a jornalista Jane Pauley, Roberts explicou que, embora atuar fosse a realização de um sonho, sua identidade não se resumia à profissão. A declaração fazia parte de uma conversa sobre a carreira e a vida familiar. A atriz completou: "É a realização do meu sonho. Mas não é o meu único sonho realizado".

2. "A vida que construí com meu marido e a vida que construímos com nossos filhos são as melhores coisas"

Onde e quando: Entrevista à CBS News, em outubro de 2022. Na mesma conversa, Julia Roberts falou sobre o casamento com o diretor de fotografia Daniel Moder, conhecido como Danny, e a criação dos três filhos do casal. Ao ser questionada sobre seus outros sonhos, além da atuação, ela destacou a família. A atriz também afirmou que o objetivo era voltar para casa ao fim do dia e estar com eles.

3. "O custo da fama é que todos os momentos da sua vida ficam sujeitos à exposição"

Onde e quando: Entrevista à revista Vanity Fair, publicada em fevereiro de 1999. Ainda jovem, depois de alcançar projeção internacional com "Uma Linda Mulher", Roberts falou sobre a atenção constante dos tabloides. Na entrevista ao jornalista Ned Zeman, ela contou que chegou a ser seguida com frequência e relatou situações em que fotógrafos surgiam inesperadamente. A declaração refletia o incômodo com a cobertura de aspectos de sua vida privada.

4. "O truque é ignorá-los"

Onde e quando: Entrevista à Vanity Fair, em fevereiro de 1999. Ao falar sobre a maneira como lidava com os tabloides, Roberts resumiu sua estratégia em uma frase curta: ignorar as publicações. A declaração foi dada durante a mesma entrevista em que discutiu a repercussão de sua vida pessoal na imprensa. A atriz também questionou a preocupação excessiva com o que os jornais poderiam publicar sobre encontros e situações cotidianas.

5. "Provavelmente, uma das coisas mais ousadas que fiz foi acreditar em mim mesma"

Onde e quando: Entrevista à apresentadora Oprah Winfrey para a revista Harper's Bazaar, publicada em 11 de outubro de 2018. Na conversa, Roberts foi questionada sobre as atitudes mais corajosas que havia tomado. A resposta foi direta: acreditar em si mesma. A entrevista abordou ainda a vulnerabilidade, a carreira e a experiência de enfrentar situações que provocavam medo.

6. "Acredito no amor de um bom homem"

Onde e quando: Entrevista conduzida pelo cineasta e roteirista Richard Curtis para a British Vogue, originalmente publicada na edição de fevereiro de 2024 e republicada em 28 de outubro de 2026. Ao falar sobre envelhecimento e bem-estar, Roberts mencionou a importância de uma vida satisfatória e do relacionamento com o marido. "Eu acredito que meu marido me ama e cuida de mim de uma maneira que me faz sentir profundamente, profundamente feliz", afirmou.

7. "Tenho muita confiança na inteligência dos espectadores de cinema"

Onde e quando: Entrevista ao jornal El País, publicada em 13 de outubro de 2025. Durante a divulgação de After the Hunt, dirigido por Luca Guadagnino, Roberts falou sobre a capacidade do público de interpretar histórias e construir suas próprias opiniões a partir do que vê na tela. A declaração foi feita em meio à discussão sobre filmes que provocam questionamentos e não oferecem necessariamente respostas definitivas.

8. "Tenho muita alegria em relação ao trabalho, em vez de pânico ou da necessidade de provar meu valor"

Onde e quando: Entrevista à revista 72 Magazine, em conversa com o ator George Clooney, publicada em 12 de setembro de 2025. Ao refletir sobre a fase que vivia profissionalmente, Roberts disse que estava mais tranquila em relação à carreira. Ela explicou que já não encarava o trabalho a partir da urgência de demonstrar suas capacidades. Na mesma entrevista, destacou a oportunidade de trabalhar com artistas que admira e de reencontrar parceiros criativos ao longo dos anos.

9. "Acredito na sorte"

Onde e quando: Entrevista à 72 Magazine, publicada em setembro de 2025. Na conversa com Clooney, Roberts atribuiu parte da longevidade de sua carreira à sorte e às pessoas que encontrou ao longo do caminho. A atriz afirmou que teve a fortuna de estar cercada por pessoas que realmente desejavam seu bem. A reflexão surgiu quando os dois discutiam a trajetória profissional de Roberts e sua permanência na indústria cinematográfica.

10. "A morte repentina de alguém tão jovem é de partir o coração"

Onde e quando: Entrevista ao programa Entertainment Tonight, publicada em 4 de dezembro de 2023. Ao comentar a morte de Matthew Perry, que morreu aos 54 anos em outubro daquele ano, Roberts falou sobre a perda do ex-namorado. Os dois tiveram um relacionamento breve na década de 1990, período em que ela participou de um episódio de "Friends". Na mesma entrevista, a atriz afirmou que a morte de alguém tão jovem ajuda a lembrar a importância de valorizar o que se tem e seguir em frente da melhor maneira possível. Roberts também recordou com carinho sua participação na série: "Só tenho boas lembranças e sentimentos". Ela disse que o elenco a recebeu bem durante sua passagem pela produção.

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