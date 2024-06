Julian Lennon parabeniza Paul McCartney com música dos Beatles criada para ele e fotos

A- A+

Julian Lennon, 61 anos, prestou uma homenagem em suas redes sociais para Paul McCartney no seu aniversário de 82 anos do cantor. Ele, que é filho de John Lennon e Cynthia Powell, compartilhou fotos de sua infância com Paul e uma música dos Beatles sobre Julian, com a legenda "Feliz aniversário, tio Paul! Com amor", nesta terça-feira, 18.

Hey Jude, um dos maiores sucessos dos Beatles, foi escrita por Paul McCartney para Julian, após o divórcio de John com sua mãe, como uma forma de consolar Julian. Na postagem, feita no Instagram de Julian, ele mostra também fotos de sua infância junto a Paul.

Nos comentários, usuários se emocionaram: "os pequenos gestos de bondade que nos mostram quando somos crianças podem parecer pequenos na nossa juventude, mas o amor que gera multiplica-se em boas memórias", disse uma usuária. "É uma linda canção para um lindo laço que vocês compartilham", escreveu outro. Alguns internautas também desejaram um feliz aniversário para Paul.

Paul McCartney completou 82 anos nesta terça-feira, 18.

