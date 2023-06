Julian Sands: corpo que pode ser do ator de 'Smallville' passará por reconhecimento nesta semana

Um corpo que foi encontrado perto do Monte Baldy, ao sul da Califórnia, passará por reconhecimento nesta semana e há a expectativa de que seja o do ator Julian Sands, que está desparecido desde janeiro. Sands desapareceu após iniciar uma trilha na região que foi severamente atingida por tempestades durante o inverno nos Estados Unidos.

Segundo a Polícia de San Bernardino, o corpo foi encontrado por montanhistas por volta das 10h deste sábado (24). A última busca pelo ator ocorreu no 17 de julho. Na sexta-feira (23), a família do ator se pronunciou sobre seu desaparecimento por meio das redes sociais.

"Nós continuamos a manter Julian em nossos corações com memórias brilhantes de como ele era um pai maravilhoso, marido, explorador, amante da natureza e das artes, e como um artista original e colaborativo", diz a nota.

Julian Sands tem 65 anos. Participou de séries como "Dexter" e "Smallville" e de filmes como "Aracnofobia", "Despedida em Las Vegas", "Uma janela para o amor", "Mistérios e Paixões" e "Warlock: O Demônio". Ele é casado com a escritora Evgenia Citkowitz e tem três filhos.