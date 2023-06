Julian Sands: Restos humanos são encontrados na área onde o ator britânico desapareceu

A- A+

Restos humanos foram encontrados na área das montanhas de Mount Baldy, na Califórnia, onde o ator britânico Julian Sands desapareceu há mais de cinco meses, fazendo trilhas. O Departamento do Xerife do Condado de San Bernardino disse que viajantes entraram em contato com as autoridades na manhã de sábado depois de localizar os restos mortais na área de Mount Baldy.

A descoberta ocorre uma semana depois que a busca pelo ator foi retomada em 17 de junho. Os esforços para encontrar o artista diminuíram em meados de fevereiro, depois que as equipes de resgate foram repetidamente prejudicadas por condições climáticas adversas.

Segundo o departamento, os restos mortais foram transportados para o escritório do legista para identificação. O britânico de 65 anos é famoso por ter feitos as séries "Smallville" e "Dexter" e os filmes "Uma janela para o amor", "Aracnofobia" e "Despedida em Las Vegas".

