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MÚSICA Juliana Linhares transforma exaustão em rito coletivo no álbum "Até Cansar o Cansaço" Em segundo disco solo, a artista potiguar cria uma obra que reage ao esgotamento contemporâneo com dança, sonho, política e imaginação

Entre aeroportos, ensaios, palcos e madrugadas insones, Juliana Linhares percebeu que o corpo já não obedecia ao mesmo compasso. O cansaço – físico, emocional e mental – tinha virado cotidiano.

Foi desse esgotamento, e da tentativa de equilibrar vida pessoal, trabalho artístico e consciência política diante do mundo, que nasceu “Até Cansar o Cansaço”, segundo álbum solo da artista potiguar. Um disco que transforma exaustão em movimento, sonho em gesto e música em rito para sobreviver ao presente.

O esgotamento que Juliana aborda no álbum ganha dimensão coletiva, social e política. “Eu acho que isso amarra ‘Até Cansar o Cansaço’, essa vontade de dar uma canseira no cansaço, através de um novo sonho possível, de uma nova forma de sonhar coletivamente”, diz Juliana, que entende o sonho não como fuga, mas como tecnologia de resistência.

Sonhar coletivamente

A virada conceitual do disco aconteceu durante uma residência artística com o neurocientista Sidarta Ribeiro, quando Juliana mergulhou em reflexões sobre sono, sonhos e a perda da capacidade coletiva de imaginar futuros.

O álbum nasce justamente desse atrito entre hiperconexão e esgotamento. Há guerras atravessando telas, relações afetadas pela velocidade do mundo e artistas tentando sobreviver entre criação, boletos e deslocamentos constantes. “Como é que eu estou conectada com as coisas e ao mesmo tempo estou conectada comigo?”, indaga Juliana.

Ela transformou tudo isso em matéria estética. “‘Até Cansar’ é um disco muito intuitivo, é sentimento puro. Não tem nada ali calculado”, resume.

Diferentemente do celebrado “Nordeste Ficção” (2021), marcado por uma elaboração histórica, geográfica e crítica do Nordeste, o novo trabalho parte do corpo. Um corpo que dança para não sucumbir.

Canções para atravessar o breu

A faixa-título abre o álbum como manifesto de insistência. “Vamos dançar/ Até cansar o cansaço/ Até que vire do avesso/ Até um novo começo”. Escrita com Jef Lyrio, amigo que acolheu Juliana em meio à sobrecarga emocional, a música transforma desgaste em energia. Daí em diante, o disco alterna delicadeza e combustão.

“Depois do Breu” aponta frestas de luz em tempos sombrios, enquanto “Tanto Buliço”, xote em dueto com Agnes Nunes, aposta no afeto como abrigo possível. Além da jovem cantora “baiana-paraibana”, Juliana convidou dois veteranos.

Em “Mistério do Óbvio”, ela canta, ao lado de Ney Matogrosso, um delírio futurista, quase xamânico, em que a imaginação vira ferramenta política. “Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, porque é um artista que eu ouço desde criança. Ney é o que quero ser no futuro”.

Em “Vida Virada”, de Josyara e Elísio Freitas, Juliana divide os vocais com a pernambucana Anastácia, importante referência da música nordestina. A canção condensa justamente esse momento em que o corpo cansado decide continuar em movimento.

O repertório também revisita canções já gravadas, sob nova roupagem. “O Rabo do Jumento”, de Elino Julião, surge como memória afetiva da infância e, também, crítica social; “Conseguiram, Parabéns”, de Manduka, devolve ao presente uma ironia amarga sobre poder e violência; e “A Palo Seco”, de Belchior, chega no disco como declaração de sobrevivência artística.

O álbum traz, ainda, “Tempos Temporais”, parceria com o xará pernambucano Juliano Holanda, momento de desaceleração para atravessar zonas mais nubladas da experiência: saudade, deslocamento e desejo.

Já em “Emaranhada”, a vida aparece como uma trama de afetos, dúvidas e colisões, onde amar significa aceitar o risco de se perder e, talvez, se reinventar.

Em “Até Cansar o Cansaço”, Juliana não oferece respostas prontas. Prefere convocar escuta, presença e algum encantamento possível. Em vez de aceitar o colapso como destino inevitável, escolhe insistir naquilo que ainda se move e nos lança à frente, adiante.

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