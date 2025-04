A- A+

FAMOSOS Juliana Oliveira detalha episódio com Otávio Mesquita e diz que SBT não tomou atitude após denúncia Segundo ex-assistente do "The Noite", produção passou a trancá-la no banheiro quando Mesquita aparecia no programa

Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do “The Noite”, se pronunciou pela primeira vez após denúncia contra Otávio Mesquita. Nas redes sociais, ela detalha o episódio em que acusa o apresentador de estupro e revela como o assunto foi tratado internamente pelo SBT.

Em um longo depoimento em vídeo publicado no Instagram, Juliana explicou que não veio à público falar sobre o assunto antes porque estava cuidando da sua saúde mental. “Como vocês podem ver, fui bastante atacada e descredibilizada na internet”, apontou.

A antiga colega de trabalho de Danilo Gentili relembrou o que aconteceu durante a gravação em que ela afirma ter sido tocada de forma agressiva e sem consentimento. “Estava combinado que o Otávio Mesquita desceria de ponta-cabeça, eu ajudaria o Danilo a desvirá-lo e, na sequência, retiraria o equipamento de segurança dele. Ponto. Ensaiamos. Foi tudo ok. Tudo tranquilo”, iniciou ela.

Na hora do ao vivo, no entanto, Mesquita teria agido fora do que havia sido previamente acordado. “O cara já chegou com as duas mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um chega pra lá nele, só que ele não parava. Quando ele foi desvirado, foi pior ainda. Ele me agarrou à força. Aquilo ali foi uma violência. Ele me agarrou à força”, contou.

Quando o fato ocorreu, em 2016, Juliana fez uma reclamação para Danilo Gentili e o diretor do programa, que resolveram não mais convidar Mesquita para a atração. No entanto, sempre que estava no SBT, ele costumava invadir o programa para gravar bastidores.

Na tentativa de tentar evitar o contato entre Juliana e Mesquita, a produção do “The Noite” passou a trancá-la no banheiro até que ele fosse embora. “Isso não aconteceu uma, duas, três vezes, 10 vez, aconteceu muito mais. Eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu, como se a culpada fosse, como se a criminosa fosse eu”, lamentou.

Juliana Oliveira diz ter aguentado a situação durante vários anos. Ela só passou a cobrar uma mudança de postura de Danilo Gentili em 2020, quando o viu defender publicamente Dani Calabresa na denúncia contra Marcius Melhem.

“Eu falei ‘caramba, mano, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada? Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o que para você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é?’”, disse.

A ex-assistente de palco explicou que tinha medo de denunciar Otávio Mesquita formalmente ao SBT e perder o emprego. “O meu pânico era ele falar que eu queria o dinheiro dele, era ele falar que jamais faria isso com a mulher e o filho dele na plateia. Isso está registrado tudo por mensagem”, comentou.

Em 2024, após deixar o “The Noite”, Juliana fez a denúncia à emissora criada por Sílvio Santos, sendo informada que a última etapa da apuração seria com Daniela Beyruti, diretora do programa. “Passou dezembro, janeiro, fevereiro, me chamaram: ‘Você tá dispensada, obrigado pela jornada até aqui’. Fiz uma denúncia para um empresa comandada por mulheres e nem ao menos elas me ouviram”, afirmou.

