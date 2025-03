A- A+

DENÚNCIA Juliana Oliveira denuncia Otávio Mesquita por estupro em gravação do ''The Noite'' A comediante é ex-assistente de palco do programa apresentado por Danilo Gentili

A comediante Juliana Oliveira, conhecida por ter trabalhado como assistente de palco do ''The Noite'', do SBT, está acusando o apresentador Otávio Mesquita de estupro. O caso aconteceu há quase nove anos, enquanto os dois gravavam um episódio do programa apresentado por Danilo Gentili, em 25 de abril de 2016.

Na ocasião, Mesquita havia feito uma entrada performática no ''The Noite'', descendo no palco de ponta-cabeça através de uma corda de segurança e fantasiado. Ele teria tocado nas partes íntimas de Juliana, quando a ex-assistente foi ajudar o empresário a pousar no sofá do programa.

De acordo com a representação criminal da suposta vítima entregue ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP), na última quinta-feira (27), o apresentador teria cometido ''atos libidinosos com emprego de força física''. A defesa de Juliana reforçou que ela reagiu com tapas e chutes para tentar se desprender de Mesquita durante a gravação feita em estúdio e com a presença de centenas de pessoas.



O programa do dia 25 de abril de 2016:

A comediante Juliana Oliveira foi demitida do SBT em fevereiro deste ano, após 11 anos trabalhando no ''The Noite'', ao lado de Danilo Gentili. Ela está sendo representada pelo advogado Hédio Silva Jr., que ingressou com a queixa no MP-SP e aguarda a análise da denúncia, realizada pela promotoria de Justiça Criminal de Osasco, na Grande São Paulo.

Nesta sexta-feira (28), Otávio Mesquita compartilhou nas suas redes sociais um vídeo se manifestando sobre a denúncia feita contra ele.

Confira:

