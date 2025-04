Juliana Oliveira responde Danilo Gentili após o apresentador chamar a comediante de ''injusta''

A- A+

A comediante Juliana Oliveira, que tinha entregue ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP) uma acusação contra o apresentador Otávio Mesquita por estupro, teve seu pedido acatado pela Polícia Civil de São Paulo.

As autoridades instauraram um inquérito policial para apurar a denúncia feita pela assistente de palco do ''The Noite'', do SBT, por episódio gravado há quase nove anos do programa apresentado por Danilo Gentili, em 25 de abril de 2016.

Na última quarta-feira (16), Juliana realizou o seu primeiro pronunciamento sobre o caso e detalhou a denúncia contra Otávio Mesquita. Nesta quinta-feira (17), a comediante retornou às redes sociais para responder o vídeo feito pelo ex-colega de televisão Danilo Gentili, no qual ele chama a comediante de injusta.

Confira vídeo de Danilo:

Confira resposta de Juliana:

Veja também