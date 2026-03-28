Juliana Paes anuncia saída do posto de rainha de bateria da Viradouro

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Juliana Paes não é mais a rainha de bateria da Viradouro. Neste sábado (28), a atriz usou as redes sociais para anunciar sua saída do posto da escola. A artista, de 47 anos, esteve ao lado do Mestre Ciça no desfile deste ano, em um enredo que foi campeão da Sapucaí. Em vídeo postado em seu perfil oficial no Instagram, Paes agradeceu à agremiação e contou a novidade para seus seguidores.

"Ano que vem sigo junto da Viradouro, mas de um jeito diferente, não mais ocupando o posto de rainha de bateria. Quem me vê sabe o quanto amo estar ali, quanto eu me entrego, quanto eu adoro aquela bateria, aquelas pessoas, a cidade, a festa. Por respeitar tanto esse lugar de rainha do carnaval e de pessoas que se doam tanto o ano inteiro, não posso seguir, porque não seria com a mesma disponibilidade justa. Este ano será de muitos compromissos e filmes, tratados de trabalho", justificou.

Na sequência, Juliana contou que ajudará a nova rainha de bateria da escola de samba de Niterói, mas que não pode contar, por enquanto, como será essa transição.

"A Viradouro e eu conversamos muito. Temos surpresas maravilhosas. Seguimos juntos, com surpresas para vocês que amam a escola e o carnaval. Sim, teremos uma nova rainha e a Viradouro vai contar essa história aos pouquinhos, e estou aqui para ajudar. Nos aguardem."

Rainha de bateria da Viradouro entre 2004 e 2008, a atriz Juliana Paes voltou a reinar à frente dos ritmistas da vermelha e branca no último carnaval. E o motivo não foi um qualquer: o plano foi reeditar a parceria com Mestre Ciça, que desfilou em sua posição de ofício e também foi enredo da escola, que se sagrou a campeã do Grupo Especial.

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