atriz Juliana Paes fala pela primeira vez sobre a volta à Viradouro: "Tive medo" Atriz volta a assumir o posto de Rainha de Bateria da Viradouro após 17 anos

Juliana Paes teve medo. Mas não ouviu o que ele cochichava em seu ouvido tentando desencorajá-la. Resolveu deixar de lado qualquer eco que a fizesse sentir que não era boa o suficiente. Disse sim e encarou a missão e voltar ao posto de Rainha de Bateria da Viradouro após 17 anos.



A atriz, que celebrou o retorno na noite do último sábado na quadra da escola de samba de Niterói, falou exclusivamente ao Jornal O Globo sobre a alegria de honrar a bandeira vermelha e branca de sua escola de coração:

"Essa volta tem a ver com gratidão, pertencimento. A Viradouro tem um lugar dentro de mim, um papel marcante na minha trajetória, me deu luz, me enalteceu tantas vezes. Eu sou de Niterói, e quadra da escola foi durante muitos anos meu quintal de diversão, alegrias e encontros… eu morava do lado da quadra , dava pra ir a pé, minha família toda ainda mora e eu vivo por ali…", afirmou

Juliana falou da alergia que sentiu diante do convite do Mestre Ciça, responsável pela bateria da Viradouro:

"A gente amadurece e sente vontade de retribuir essas emoções. Çiça sempre foi um amigo, um pai, tipo família. Em todos os anos em que estive na escola, ele sempre foi tão afetuoso. Quis fazer parte dessa homenagem a ele, do jeito que ele escolheu: estando na bateria ao lado dele. Não pude recusar o convite! Tive medo sim… aos 46 anos, não é mais fácil do que antes, mas quando senti essa apreensão por não ser mais tão jovem, percebi também que poderia estar inspirando cada mulher que se sentir impedida de realizar qualquer coisa por conta de sua idade"

