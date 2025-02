Julianne Moore se diz 'chocada' após seu livro infantil ser banido pelo governo Trump

A- A+

Morango Sardento, escrito pela atriz Julianne Moore, foi banido pelo governo de Donald Trump. O livro infantil entrou na "lista proibida" das escolas administradas pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, 17, Moore lamentou a decisão nas redes sociais.

"É um grande choque para mim saber que meu primeiro livro, Morango Sardento, foi banido pela Administração Trump de escolas administradas pelo Departamento de Defesa", escreveu.

A obra é uma história semiautobiográfica sobre uma menina de sete anos que não gosta de suas sardas, mas aprende a lidar com elas depois de perceber que todos são diferentes e que isso não precisa ser uma coisa negativa.

"É um livro que escrevi para os meus filhos e para outras crianças para lembrá-los de que todos nós sofremos, mas somos unidos por nossa humanidade e por nossa comunidade."

As DoD schools, escolas públicas mantidas pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, são voltadas principalmente para filhos de militares. Julianne Moore é filha de um veterano da guerra do Vietnã e se formou na Frankfurt American High School, escola administrada pela instituição que funcionava na Alemanha

"Eu não poderia ter mais orgulho dele [pai] e de seu serviço para o nosso país. É triste para mim perceber que crianças que cresceram com um dos pais no serviço e frequentaram uma escola [do departamento], não terão acesso a um livro escrito por alguém cuja experiência de vida é tão semelhante à delas. Nunca pensei que veria isso em um país onde a liberdade de expressão é um direito constitucional", finalizou.

Veja também