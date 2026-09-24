A- A+

Bebê a bordo Juliano Cazarré anuncia que mulher está grávida do sétimo filho: "Chega em fevereiro" Ator e esposa também são pais de Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena, Maria Guilhermina, e Estêvão

Juliano Cazarré anunciou publicamente nesta quinta-feira, 24, a sétima gravidez de sua esposa. O ator e Letícia Cazarré já são pais de Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena, Maria Guilhermina, e Estêvão.

Em uma publicação nas redes sociais, o casal celebra a novidade, divulgada no mesmo dia em que o ator faz aniversário. "Pessoal, hoje completo 46 voltas ao redor do Sol, mas o meu presente tá no forno e só chega lá pra fevereiro! A vida quer viver!", escreveu o ator na legenda.



Ao final, ele compartilhou uma enquete em que seus seguidores poderiam escolher o nome do filho. As opções são Sebastião, Bartolomeu, Santiago e Gregório.



Letícia dará a luz em fevereiro, segundo a publicação.

Veja também