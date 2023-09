Juliano Cazarré anuncia sexto filho e recebe críticas nas redes sociais

A- A+

O ator Juliano Cazarré, 42 anos, anunciou que a esposa, Letícia Cazarré, 39, está grávida do sexto filho do casal. Ele comentou sobre o assunto nesta sexta (8), no programa Encontro, da TV Globo.



“É muito especial ter tido essa sensação seis vezes na vida. Saber que minha esposa está esperando um filho meu. A gente não imaginava que viria tão rápido. Tem sempre um pouco de apreensão, mas a gente está feliz de ter sido agraciado com mais essa vida, mais essa alminha pra cuidar”, disse ele.



Juliano e Letícia já são pai e mãe de Vicente (11 anos), Inácio (10), Gaspar (3), Maria Madalena (2), e Maria Guilhermina (1). O ator comentou que o casal não usa métodos contraceptivos e não "evita filho". “Eu já falei isso algumas vezes em entrevistas: a gente não evita filho, essa é a nossa postura. Então a gente está aberto para que a vida possa acontecer. A vida quer viver! A gente sabia que poderia vir, a gente talvez quisesse que viesse mais daqui a pouco, mas a gente ficou surpreso e feliz com a notícia”, falou.



Críticas

Juliano Cazarré usou as redes sociais para rebater as críticas que recebeu sobre a chegada do sexto filho. Entre as falas dos internautas, uma afirmava que era errado o casal gerar mais uma vida em meio ao "aquecimento global e o mundo caótico que estamos vivendo", outro dizia que o casal "tem uma babá para cada filho". Outro comentário era que"quem tem dinheiro pode".



Em resposta, nos stories do seu Instagram, Cazarré classificou alguns comentários como "eugenistas" e que eram sinal de um "declínio moral" da sociedade. Rebateu: "A pessoa não conhece a nossa família mas se sente à vontade para falar que temos uma babá para cada filho, o que está longe da verdade", exclamou o ator. "Na cabeça dela, o mundo está acabando e ninguém mais pode nascer. Só ela, que já nasceu, é quem merece viver. Ah, e as girafas da Amazônia, claro".

Veja também

Celebridades Estado de saúde de Faustão evolui e ele é transferido para o quarto, diz hospital