famosos Juliano Cazarré dá notícias do estado de saúde da filha: "Guilhermina está bem" "Não é fácil a gente ver um filho passando por isso", disse o ator em Stories do Instagram

O ator Juliano Cazarré deu notícias sobre o estado de saúde de Maria Guilhermina, sua filha caçula, que passou recentemente por uma cirurgia de coração. A menina, de 11 meses, está em São Paulo, com a mãe, a stylist Letícia Cazarré, tratando uma Anomalia de Ebstein, uma condição cardíaca rara.

"A Guilhermina está bem. Está em São Paulo com a mamãe. Estão estabilizando ela, ajustando os medicamentos. Se Deus quiser daqui a alguns dias ela pode voltar para casa junto com a Letícia", disse o ator, num Stories do Instagram. "Não é fácil a gente ver um filho passando por isso, mas, com certeza, é muito mais difícil para ela passar por isso do que para nós olhar ela passando. Então, a gente tem fé, está entregue nas mãos de Deus. Tenho certeza de que papai do céu está cuidando dela. Deus vai fazer aquilo que é melhor para ela e para nós.

Nos vídeos na rede social, ele ainda falou sobre os pedidos que faz em suas orações:

"Peço para um dia ver a Guilhermina curada (...) peço para vê-la livre dos aparelhos, dos medicamentos, que ela possa levar uma vida saudável, com autonomia e com muita alegria".

