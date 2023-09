A- A+

FAMOSOS Juliano Cazarré posta vídeo dizendo que filha deve deixar o hospital essa semana Diagnosticada, aos seis meses de idade, com uma malformação congênita de uma das válvulas do coração, Maria Guilhermina foi internada no último domingo para fazer três procedimentos cirúrgicos

O ator Juliano Cazarré informou, por meio de um post no Instagram, que Maria Guilhermina, sua filha com a bióloga Letícia Cazarré, deve deixar o hospital até quarta-feira. Ela foi diagnosticada com uma infecção resistente e, no último domingo (10), passou mal e voltou a ser internada na UTI.

"A correria continua. A Guilhermina está com a Letícia no hospital, dormi com ela a noite passada. Ela está se recuperando bem, e talvez lá para quarta-feira, se Deus quiser, ela já esteja em casa de novo", postou o ator, antes de relatar aos seguidores que contou, recentemente, a um de seus outros filhos, Gaspar, a história da Caixa de Pandora.

Segundo informações da mãe, Maria Guilhermina, fez um tratamento com antibióticos fortes e iria aproveitar o acesso para trocar a cânula e outros procedimentos cirúrgicos: "Vai aproveitar para trocar a cânula, porque estava na dúvida se o cuff estava vazando ou não. Cuff é um balãozinho que fica na cânula para não deixar saliva escorrer para o pulmão. Aí vai trocar a cânula e também o bottom da barriguinha. Vai aproveitar anestesia para fazer essas três coisas", explicou Letícia.

Na noite desta segunda-feira (11), Letícia tranquilizou os seguidores nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha: "Chegou no quarto, foi tudo bem! Graças a Deus", escreveu no Instagram. Maria Guilhermina é a quinta filha do casal, que recentemente revelou que está esperando por seu sexto filho.

