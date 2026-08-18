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Famosos Juliano Floss anuncia fim do namoro com Marina Sena "Em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim do meu relacionamento com Marina", escreveu o artista

Juliano Floss comunicou nesta segunda-feira, 17, que não está mais namorando a cantora Marina Sena. O anúncio foi feito pelo influenciador nas redes sociais, em uma publicação na qual relembrou a trajetória do casal e agradeceu o apoio recebido dos seguidores durante o relacionamento.

"Em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim do meu relacionamento com Marina", escreveu Floss.

A história de Marina e Floss começou a chamar atenção antes mesmo de os dois confirmarem o romance. Em abril de 2024, eles apareceram juntos em uma sessão de vídeo, acompanhados de Bruna Marquezine e João Guilherme, e passaram a ser alvo de especulações.

Meses depois, em julho, o casal assumiu o relacionamento ao compartilhar registros feitos durante uma viagem pela Europa. Na época, Floss havia encerrado recentemente um namoro conturbado com Vivi Wanderley, que era amiga de Marina e deixou de seguir os dois após os primeiros rumores sobre o romance.

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