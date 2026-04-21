Juliano Floss revela o que vai perguntar a Marina Sena quando sair do BBB 26: "Ainda está comigo?"
Em conversa com Ana Paula Renault, dançarino admitiu receio de não ter mais uma namorada
Juliano Floss revelou, nesta terça-feira (21), pouco tempo antes da final do BBB 26, que teme pela relação com sua namorada, Marina Sena. Ele afirmou que pretende ligar para a cantora assim que deixar o confinamento.
O dançarino disse que pretende perguntar para Marina: "Amor da minha vida, você me ama ainda? Você ainda está comigo? Eu preciso saber". Ana Paula aconselhou: "Não faz essa pergunta".
Para o catarinense, ele foi indeciso em alguns momentos do reality show. Ana Paula tentou acalmar o aliado, afirmando que Marina não terminaria com ele por esse motivo.
Juliano seguiu ponderando o que perguntaria à namorada. “A distância te deu saudades ou repugnância? Você está com saudade ou quer continuar afastada?”, sugeriu.
O brother foi instruído por Ana Paula a conversar pessoalmente com Marina. Para a jornalista, não é possível observar o comportamento do parceiro por telefone.