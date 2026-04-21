Ter, 21 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça21/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BBB 26

Juliano Floss revela o que vai perguntar a Marina Sena quando sair do BBB 26: "Ainda está comigo?"

Em conversa com Ana Paula Renault, dançarino admitiu receio de não ter mais uma namorada

Reportar Erro
Juliano Floss disse que pretende ligar para Marina Sena após deixar o BBB 26 - Foto: Reprodução/TV Globo; Reprodução/Instagram

Juliano Floss revelou, nesta terça-feira (21), pouco tempo antes da final do BBB 26, que teme pela relação com sua namorada, Marina Sena. Ele afirmou que pretende ligar para a cantora assim que deixar o confinamento. 

O dançarino disse que pretende perguntar para Marina: "Amor da minha vida, você me ama ainda? Você ainda está comigo? Eu preciso saber". Ana Paula aconselhou: "Não faz essa pergunta".

Para o catarinense, ele foi indeciso em alguns momentos do reality show. Ana Paula tentou acalmar o aliado, afirmando que Marina não terminaria com ele por esse motivo. 
 

Leia também

• Vestido longo, botas, blazer: veja looks dos ex-participantes para final desta terça (21) do BBB 26

• Eliminados do BBB 26 se reencontram em hotel horas antes da grande final

• Leandro Boneco e Edilson se reencontram na final do BBB 26 e se reconciliam: "Fica lá dentro"

Juliano seguiu ponderando o que perguntaria à namorada. “A distância te deu saudades ou repugnância? Você está com saudade ou quer continuar afastada?”, sugeriu. 

O brother foi instruído por Ana Paula a conversar pessoalmente com Marina. Para a jornalista, não é possível observar o comportamento do parceiro por telefone. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter