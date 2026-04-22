Com 6,77%, Juliano Floss fica em 3º lugar no BBB 26
Dançarino disputava a final com Ana Paula e Milena
Juliano Floss ficou em terceiro lugar na edição 26 do Big Brother Brasil.
Finalista junto a Ana Paula e Milena, o dançarino foi elogiado por Tadeu Schimdt no discurso em que ele foi anunciado na terceira colocação do programa.
Leia também
• Juliano Floss revela o que vai perguntar a Marina Sena quando sair do BBB 26: "Ainda está comigo?"
O apresentador falou sobre a pureza e lealdade do brother que, aliás, conheceu Tadeu Schimdt em um passeio a um shopping, aos seis anos de idade.
Sua trajetória na casa foi marcada pelo estilo "bom moço".
No reality, encarou quatro Paredões, foi Líder duas vezes, foi para o Monstro uma vez e esteve na Xepa por dez vezes e no VIP por oito vezes.