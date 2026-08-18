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FAMOSOS Juliano Floss comentou sobre diferença de idade com Marina Sena: "Me pegou com 19 anos na planta" Influencer anunciou término do namoro com a cantora na noite de segunda-feira (17), surpeendendo fãs do casal

Parte dos internautas foi pega de surpresa com o anúncio do término do relacionamento de Juliano Floss e Marina Sena. Em um breve, mas um tanto emotivo comunicado, publicado nas redes do influencer na noite de segunda-feira (17), foi dedicado “aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos”.

Um dos assuntos sobre o casal que costumavam a chamar atenção era justamente a diferença de idade de sete anos entre eles.

Durante a sua participação no Big Brother Brasil, no início deste ano, Juliano chegou a comentar sobre o assunto. “A Marina me pegou com 19 (anos) na planta e conseguiu me transformar do jeitinho que ela queria”, disse ele. “Ela conseguiu abrir toda a estrada para eu passar. E eu passei do jeito que ela queria. Me pegou na plantinha, literalmente.”

A diferença de idade entre o casal é de 7 anos. No caso, a cantora tem 29 anos e o dançarino tem 22 anos. Juliano e Marina estavam juntos desde 2024.

Até o momento, a cantora de “Numa ilha” ainda não se pronunciou sobre o término do relacionamento. A última publicação no Instagram dela foi uma publicidade, feita há três dias.

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