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Juliano Floss fala pela 1ª vez sobre término com Marina Sena: "A gente nasce e morre sozinho"

Ex-BBB anunciou o término com a cantora há uma semana, após dois anos de relacionamento

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Juliano Floss disse que o foco do momento está na sua carreira, que inclui projetos na atuação.Juliano Floss disse que o foco do momento está na sua carreira, que inclui projetos na atuação. - Foto: Reprodução/Globo

Uma semana após anunciar o término do namoro com a cantora Marina Sena, Juliano Floss falou pela primeira vez sobre o assunto. Eles estavam juntos desde 2024 e assumiram o relacionamento durante uma viagem pela Europa.

"A admiração como artista, como ser humano, como tudo [permanecem]. Marina é incrível", declarou o ex-BBB em entrevista ao Gshow. "E, como qualquer relacionamento na vida, porque a gente nasce sozinho e morre sozinho, relacionamentos começam e terminam. A vida é assim", completou.

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Depois de passar por dois namoros superexpostos nas redes sociais - o primeiro com a influenciadora Vivi Wanderley e o outro com Marina Sena -, Juliano repensa a maneira de viver um próximo relacionamento. "Eu acho que não vou querer expor minha intimidade de novo. Aprendi com a vida que não tem por que mesmo", disse.

O influenciador disse que quando era mais novo não tinha noção das consequências. "Às vezes, é muito bom preservar o que a gente ama e nossa intimidade, porque aí nenhuma energia afeta, nada toca."

Apesar do pensamento para um possível relacionamento futuro, Juliano disse que o foco do momento está na sua carreira, que inclui projetos na atuação.

O anúncio do término do namoro com Marina Sena foi feito pelo influenciador nas redes sociais, em uma publicação na qual relembrou a trajetória do casal e agradeceu o apoio recebido dos seguidores durante o relacionamento.

"Em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim do meu relacionamento com Marina", escreveu ele.

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