Juliano Floss fala pela 1ª vez sobre término com Marina Sena: "A gente nasce e morre sozinho"

Uma semana após anunciar o término do namoro com a cantora Marina Sena, Juliano Floss falou pela primeira vez sobre o assunto. Eles estavam juntos desde 2024 e assumiram o relacionamento durante uma viagem pela Europa.



"A admiração como artista, como ser humano, como tudo [permanecem]. Marina é incrível", declarou o ex-BBB em entrevista ao Gshow. "E, como qualquer relacionamento na vida, porque a gente nasce sozinho e morre sozinho, relacionamentos começam e terminam. A vida é assim", completou.

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Depois de passar por dois namoros superexpostos nas redes sociais - o primeiro com a influenciadora Vivi Wanderley e o outro com Marina Sena -, Juliano repensa a maneira de viver um próximo relacionamento. "Eu acho que não vou querer expor minha intimidade de novo. Aprendi com a vida que não tem por que mesmo", disse.O influenciador disse que quando era mais novo não tinha noção das consequências. "Às vezes, é muito bom preservar o que a gente ama e nossa intimidade, porque aí nenhuma energia afeta, nada toca."Apesar do pensamento para um possível relacionamento futuro, Juliano disse que o foco do momento está na sua carreira, que inclui projetos na atuação.O anúncio do término do namoro com Marina Sena foi feito pelo influenciador nas redes sociais, em uma publicação na qual relembrou a trajetória do casal e agradeceu o apoio recebido dos seguidores durante o relacionamento."Em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim do meu relacionamento com Marina", escreveu ele.