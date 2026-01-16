Sex, 16 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta16/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BBB26

Juliano Floss leva casaco com cheiro de Marina Sena para o programa

Em tom de brincadeira, brother "ameaçou" sair da casa se alguém tirar o cheiro da namorada

Reportar Erro
Juliano Floss namora com a cantora Marina SenaJuliano Floss namora com a cantora Marina Sena - Foto: Reprodução/Instagram

Em tom de brincadeira, Juliano Floss deixou claro, nesta sexta (16), que se alguém mexer ou botar perfume em um casaco que ele levou para o reality, e que tem o cheiro da namorada, a cantora Marina Sena, ele sai do programa.

A "ameaça" aconteceu no quarto em que ele está na casa, junto a outros participantes. 

Na ocasião, ele flagrou, ao entrar no cômodo, uma brincadeira combinada entre os brothers e sisters. 
 

Leia também

• BBB26: Juliano Floss diz que gosta de cheirar o sovaco da namorada; entenda o que é axilismo

• Juliano Floss é o segundo nome anunciado para o Camarote BBB



Assim que o dançarino entrou no quarto, logo ouviu um "Ei, deixa te falar uma coisa, tocaram na Marina". A brincadeira foi respondida em tom de "ameaça". 

"Juro, se alguém fizer isso eu vou embora do programa. Se alguém pegar e passar perfume em meu casaco...", retrucou o brother.

Em seguida à sua promessa, ele seguiu ouvindo: "A gente quer cheirar a Marina".

A brincadeira levou a cantora Marina Sena a respostar o episódio nos stories de seu Instagram.

Divertindo-se com a atitude do namorado, ela escreveu:


"Ahahahaha, oh meu amorzão".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter