Juliano Floss leva casaco com cheiro de Marina Sena para o programa
Em tom de brincadeira, brother "ameaçou" sair da casa se alguém tirar o cheiro da namorada
Em tom de brincadeira, Juliano Floss deixou claro, nesta sexta (16), que se alguém mexer ou botar perfume em um casaco que ele levou para o reality, e que tem o cheiro da namorada, a cantora Marina Sena, ele sai do programa.
A "ameaça" aconteceu no quarto em que ele está na casa, junto a outros participantes.
Na ocasião, ele flagrou, ao entrar no cômodo, uma brincadeira combinada entre os brothers e sisters.
Leia também
• BBB26: Juliano Floss diz que gosta de cheirar o sovaco da namorada; entenda o que é axilismo
• Juliano Floss é o segundo nome anunciado para o Camarote BBB
Assim que o dançarino entrou no quarto, logo ouviu um "Ei, deixa te falar uma coisa, tocaram na Marina". A brincadeira foi respondida em tom de "ameaça".
"Juro, se alguém fizer isso eu vou embora do programa. Se alguém pegar e passar perfume em meu casaco...", retrucou o brother.
Em seguida à sua promessa, ele seguiu ouvindo: "A gente quer cheirar a Marina".
A brincadeira levou a cantora Marina Sena a respostar o episódio nos stories de seu Instagram.
Divertindo-se com a atitude do namorado, ela escreveu:
"Ahahahaha, oh meu amorzão".