A- A+

BBB 26 Juliano Floss reencontra Breno no Quarto Secreto do BBB 26; veja como está sendo a dinâmica O biólogo mineiro foi escolhido pelo público através do Paredão Falso e chamou o dançarino para acompanhá-lo

Na manhã desta quarta-feira (4), Juliano Floss saiu da casa do BBB 26 para reencontrar o Breno no Quarto Secreto. Após ser escolhido pelo público para participar da dinâmica através do Paredão Falso, o biólogo mineiro selecionou o dançarino para acompanhá-lo no local, entre todos os colegas de confinamento.

Veja reação de Juliano ao chegar no Quarto Secreto:

o july floss explodindo de doido com o quarto secreto, melhores reações! #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/RqpuG2iiW9 — TV Globo (@tvglobo) March 4, 2026

Quarto Secreto

Breno ganhou um colar de imunidade, além de acesso completo às imagens da casa mais vigiada do Brasil. Para escutar o áudio da conversa o brother deve gastar uma das fichas que recebeu da produção, conforme explicou o apresentador Tadeu Schmidt.

Durante a madrugada, o brother aproveitou para escutar diversas conversas, incluindo as repercussões sobre a sua ''saída'' do BBB 26. Ele ouviu Alberto Cowboy, Jonas, Jordana e Marciele afirmando que o biólogo seria eliminado em qualquer Paredão, além de indicarem que Juliano Floss é o próximo alvo deles.

Breno revela os alvos do Quarto Sonho de Voar.



Breno: "Vão agora em você. No Paredão dos sonhos, Samira e Boneco, eles tem essa sequência."



Juliano: "A Samira vai adorar saber disso!" #BBB26

pic.twitter.com/sa32pRKcGD — Dantas (@Dantinhas) March 4, 2026



Breno também escutou Cowboy falando da possibilidade de Ana Paula repensar a estratégia de jogo por conta da permanência dele e Jordana em contrapartida da eliminação do mineiro. No Quarto Secreto, o modelo compartilhou o desejo de colocar Marciele no Paredão após a sister expressar alívio com o resultado da berlinda dessa semana.

Experiência em dobro

Com a chegada de Juliano Floss, Breno ganha companhia pelo resto do dia e poderá compartilhar com o dançarino as informações obtidas ao longo da madrugada, além de poder escutar mais conversas entre os colegas de elenco. Os dois retornam para a casa do BBB 26 nesta quarta (4) à noite.

Os participantes foram chamados para a sala e receberam o aviso que Juliano deixaria a casa para cumprir um desafio, tendo seu retorno avaliado pelo desempenho na tarefa. A saída do influenciador digital gerou debate entre os brothers.

Dentre as especulações, Gabriela acredita na ida do brother para a Casa de Vidro, enquanto Jordana acha que o público escolheu ele para cumprir o desafio por ser planta no jogo. Por outro lado, Ana Paula comentou com Milena e Samira que poderia ser um Paredão Falso e Breno chamou o Juliano para a dinâmica.

Veja também