BBB 26

Juliano Floss reencontra Breno no Quarto Secreto do BBB 26; veja como está sendo a dinâmica

O biólogo mineiro foi escolhido pelo público através do Paredão Falso e chamou o dançarino para acompanhá-lo

Juliano Floss abraça Breno em reencontro no Quarto Secreto do BBB 26Juliano Floss abraça Breno em reencontro no Quarto Secreto do BBB 26 - Foto: Reprodução/Globoplay

Na manhã desta quarta-feira (4), Juliano Floss saiu da casa do BBB 26 para reencontrar o Breno no Quarto Secreto. Após ser escolhido pelo público para participar da dinâmica através do Paredão Falso, o biólogo mineiro selecionou o dançarino para acompanhá-lo no local, entre todos os colegas de confinamento.  

Veja reação de Juliano ao chegar no Quarto Secreto:

Quarto Secreto
Breno ganhou um colar de imunidade, além de acesso completo às imagens da casa mais vigiada do Brasil. Para escutar o áudio da conversa o brother deve gastar uma das fichas que recebeu da produção, conforme explicou o apresentador Tadeu Schmidt. 

Durante a madrugada, o brother aproveitou para escutar diversas conversas, incluindo as repercussões sobre a sua ''saída'' do BBB 26. Ele ouviu Alberto Cowboy, Jonas, Jordana e Marciele afirmando que o biólogo seria eliminado em qualquer Paredão, além de indicarem que Juliano Floss é o próximo alvo deles. 

 
Breno também escutou Cowboy falando da possibilidade de Ana Paula repensar a estratégia de jogo por conta da permanência dele e Jordana em contrapartida da eliminação do mineiro. No Quarto Secreto, o modelo compartilhou o desejo de colocar Marciele no Paredão após a sister expressar alívio com o resultado da berlinda dessa semana. 

Experiência em dobro
Com a chegada de Juliano Floss, Breno ganha companhia pelo resto do dia e poderá compartilhar com o dançarino as informações obtidas ao longo da madrugada, além de poder escutar mais conversas entre os colegas de elenco. Os dois retornam para a casa do BBB 26 nesta quarta (4) à noite. 

Os participantes foram chamados para a sala e receberam o aviso que Juliano deixaria a casa para cumprir um desafio, tendo seu retorno avaliado pelo desempenho na tarefa. A saída do influenciador digital gerou debate entre os brothers. 

Dentre as especulações, Gabriela acredita na ida do brother para a Casa de Vidro, enquanto Jordana acha que o público escolheu ele para cumprir o desafio por ser planta no jogo. Por outro lado, Ana Paula comentou com Milena e Samira que poderia ser um Paredão Falso e Breno chamou o Juliano para a dinâmica. 

