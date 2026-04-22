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BBB 26 'Não estava esperando', diz Juliano Floss sobre voto de Samira no BBB 26 A dupla formou uma aliança no início do jogo, porém, com o jogo perto de seu encerramento, Samira e Juliano passaram a se desentender

O BBB 26 chegou ao fim, e Juliano Floss alcançou a terceira posição nesta edição do reality. Em entrevista à Globo, o brother olhou para trás e refletiu sobre seu tempo na casa. Um dos momentos citados foram as discussões e atritos que o dançarino teve com Samira.

A amizade e os desentendimentos

A dupla formou uma aliança no início do jogo, porém, com o jogo perto de seu encerramento, Samira e Juliano passaram a se desentender. A situação atingiu seu ápice após o voto da gaúcha no dançarino. À época, ela disse à Milena que "se eu votasse em outra pessoa não seria coerente ao meu coração".

Quando Floss descobriu que Samira havia votado nele, o sentimento foi de tristeza. "Eu confesso que eu fiquei muito decepcionado naquele momento do jogo, porque eu não estava esperando mesmo, a gente tinha um objetivo de ir nós quatro até o fim", disse o ex-participante.

No entanto, o dançarino afirmou que "tudo é muito intenso lá dentro". "Realmente, eu não entendi na hora, foi algo que eu achei desnecessário. Mas a gente conseguiu conversar depois, a gente se resolveu. E foi triste quando ela saiu, porque a gente tinha esse negócio de 'eternos até o final'".

Samira se arrepende da separação

Em entrevista ao gshow, após sua eliminação, Samira disse se arrepender dos desentendimentos com Juliano. "Eu acho que exagerei um pouco na discussão com o Juliano, que era um aliado, um amigo ali dentro."

"Eu estava um pouco no meu limite. Acho que eu não deveria agir como agi... Poderia ter dado uma moderada", afirmou.

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