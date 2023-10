A- A+

Cultura Juliano Holanda ministra oficinas de composição no Recife e interior de Pernambuco; saiba mais Inscrições para oficinas em Recife, Goiana, Garanhuns e São José do Egito são gratuitas e podem ser feitas online a partir desta terça (10/10)

O músico, compositor e cantor pernambucano Juliano Holanda compartilha técnicas e conhecimentos sobre composição musical na oficina “Diálogos do Verso à Canção”, que passa por quatro cidades pernambucanas entre outubro e novembro - Recife, Goiana, Garanhuns e São José do Egito. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através de formulário virtual até dois dias antes do início das aulas em cada cidade.

Em Recife, as aulas acontecem nos dias 16, 17 e 18/10, das 14h às 18h, no museu Paço do Frevo. Em Goiana, os encontros serão sediados no Ateliê Valcira Santiago, nos dias 23, 24 e 25/10, das 18h às 22h. Já em Garanhuns e São José do Egito, a oficina será ministrada respectivamente no Centro de Produção Cultural, Tecnologia e Negócios (CPC) do Sesc Garanhuns e no Auditório da Secretaria de Educação, ambos das 18h às 22h.

Nas oficinas, Juliano Holanda vai compartilhar metodologias de composição e explicar técnicas que tornam o processo composicional mais acessível. Ao longo de três dias, os participantes trocam experiências, mergulham em conceitos e estéticas, e, ao término, entram na prática compondo uma canção em coletivo. Ao todo, serão 12 horas-aula, com emissão de certificado ao término do curso.

Serão disponibilizadas 15 vagas por turma, sendo 1 vaga por cidade destinada a Pessoas com Deficiência (PCD). A oportunidade é aberta a artistas em geral que tenham interesse em composição musical, quer já tenham experiência na área ou não, de modo a incentivar a produção musical em Pernambuco, sobretudo no interior do Estado. “Essa oficina surge dessa necessidade de troca de conhecimento sobre a canção popular, de modo a incentivar a conexão entre as pessoas, a produção artística e o fazer junto”, comenta Holanda.

A circulação da oficina “Diálogos do Verso à Canção” por Pernambuco neste segundo semestre de 2023 é uma realização da Anilina Produções com incentivo do Funcultura, através da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco.

Sobre Juliano Holanda

Cantor, compositor, produtor musical, curador e multi instrumentista, Juliano Holanda se destaca como um dos mais expressivos compositores contemporâneos de Pernambuco. Possui mais de 200 canções compostas, algumas delas gravadas por artistas como Elba Ramalho, Zélia Duncan, Geraldo Maia, Siba, Amelinha, Ceumar, Rubi, Gonzaga Leal, Mônica Feijó, Academia da Berlinda e Orquestra Contemporânea de Olinda.



Também assinou direção musical de discos de Almério, Martins, Isadora Melo, Jr. Black, Joana Terra, Isabela Moraes, Alexandre Revoredo e Grupo Bongar. Tem 3 discos solo gravados e é um dos idealizadores da Mostra Reverbo. Além de tudo, é um exímio estudioso da composição, trabalhando com arranjos, adaptação musical para shows e produção de trilhas sonoras originais, contribuindo em diversas frentes para a elevação da qualidade técnica e artística da música produzida em Pernambuco.

SERVIÇO:

Oficina de composição “Diálogos do Verso à Canção”, com Juliano Holanda

Inscrições gratuitas exclusivamente pelo link

Mais informações: Instagram @julianoholanda

Programação:

RECIFE

Datas: 16, 17 e 18 de outubro de 2023

Horário: das 14h às 18h

Local: Paço do Frevo

(Praça do Arsenal, S/N, Bairro do Recife)

Inscrições até 14/10

GOIANA

Datas: 23, 24 e 25 de outubro de 2023

Horário: das 18h às 22h

Local: Ateliê Valcira Santiago

(Rua da Conceição, 55, Centro)

Inscrições até 22/10

GARANHUNS

Datas: 06, 07 e 08 de novembro de 2023

Horário: das 18h às 22h

Local: CPC - Centro de Produção Cultural, Tecnologia e Negócios do Sesc Garanhuns

(Rua Conêgo Beníngo Líra, S/N, Centro)

Inscrições até 04/11

SÃO JOSÉ DO EGITO

Datas: 09, 10 e 11 de novembro de 2023

Horário: das 18h às 22h

Local: Auditório da Secretaria de Educação

(Rua do Poeta, S/N, Centro)

Inscrições até 07/11

Veja também

POLÊMICA Relembre momentos em que Mia Khalifa virou assunto nas redes