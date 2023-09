A- A+

MUSICA Juliano Muta lança "Cotovelo", segundo single do seu novo álbum; saiba mais "Nesse lugar fora daqui", novo disco do artista pernambucano, tem estreia marcada para o segundo semestre de 2023

Depois de lançar o single, acompanhado do videoclipe, “Nesse lugar fora daqui”, faixa que dá nome ao álbum, Juliano Muta dá mais um gostinho do seu segundo disco em “Cotovelo”, nesta quinta-feira (21). O projeto está previsto para ser lançado ainda neste ano com produção de Luccas Maia e direção artística do próprio Juliano.

Em outubro de 2015, seu primeiro álbum solo, intitulado “Chego Perto”, gravado no estúdio Sala Cinco e Carranca, foi lançado em evento independente realizado no anfiteatro da Torre Malakoff, no Bairro do Recife. Agora, dedicado a “Nesse lugar fora daqui”, o músico promete lançamento no segundo semestre de 2023.

Com participações de Yuri Queiroga (guitarras), Guga Fonseca (teclados) e Glauco César II (piano), que se somaram nas gravações ao próprio artista (voz e violão) e a Luccas Maia (baixo e guitarras), "Cotovelo" conta com uma letra melancólica e um ritmo de soul. Contrastando com a primeira música, que apresenta um ritmo baião, o cantor e compositor recifense mostra a ecleticidade que adquiriu ao longo das duas décadas de carreira.

Trajetória

O músico já emprestou sua voz para diversos grupos, como Chocalhos & Badalos, grupo Fio da Meiota, Inferninho Samba Orquestra e Ínsula e dividiu o palco com nomes como Alceu Valença, Lenine, Silvério Pessoa e Lula Queiroga. Além disso, integrou a trilha sonora de das peças teatrais “Urbano”, “Marginália Total”, “H(Eu)estória - Um Tempo em Transe” e do filme “Onde estará a Norma”.

Serviço:

Lançamento do single “Cotovelo”

Quando: Quinta-feira (21), nas plataformas digitais

Pré-save pelo link



