SHOW Juliano Muta apresenta canções próprias e releituras na Desmantelo Azul, em Olinda, nesta sexta (29) Em show intimista, o cantor e compositor reunirá canções dos seus álbuns "Chego Perto" (2015) e "nesse lugar fora daqui" (2024)

O cantor e compositor recifense Juliano Muta é atração, nesta sexta (29), da Casa Desmantelo Azul, que fica no bairro Carmo, em Olinda.

Em formato intimista, o artista apresentará releituras da música brasileira, além de canções do seu mais recente álbum, “nesse lugar fora daqui”, e da sua estreia fonográfica, “Chego Perto”. O show terá participação do percussionista Leo Vila Nova.

Em quase 30 anos de trajetória como compositor, Muta tem mais de 200 composições. Boa parte dessas músicas integraram o repertório de projetos/bandas do qual fez parte – Chocalhos e Badalos, Ínsula, Inferninho Samba Orquestra etc.

Em 2015, lança o seu primeiro trabalho solo, o álbum “Chego Perto”, com produção de Barro e Julio Samico, e participações de Isadora Melo, Carlos Ferrera, Lucas dos Prazeres.

Nove anos depois, chega ao mundo o segundo álbum, “nesse lugar fora daqui”. Com produção musical, mixagem e masterização de Luccas Maia, e participações de Tiné, Igor de Carvalho e Maneco Baccarelli, além de um grande time de músicos convidados, o álbum é resultado do apuro poético e estético que a maturidade lhe ofereceu ao longo dos anos.

“nesse lugar fora daqui” traz nove faixas assinadas por Juliano Muta, sendo quatro delas em parceria: “Não trago mais” (com Tiné), “Livre” (com Igor de Carvalho), “A ver navios” (com Maneco Baccarelli) e “Juízo” (com Pedro Saldanha).

Diversos músicos foram convidados para executar músicas do álbum: Yuri Queiroga, Guga Fonseca, Leo Vila Nova, Moab Nascimento, Breno Cunha, Breno, Glauco César II (diretamente de Lisboa/Portugal), Elton Sarmento, Lucas dos Prazeres e Gilú Amaral (esses dois últimos, sampleados).

Seja em canções de formato mais pop, como “Seta torta”, ou um partido alto, como “Não trago mais”, um ijexá, como “Dentes de mentex”, ou em canções de sonoridade mais densa, a exemplo de “Juízo”, a poesia de Juliano Muta é o fio condutor de sua obra.

“‘nesse lugar fora daqui’ é o terreno da minha poesia, longe de qualquer limite convencional. É o papel em branco para minhas escrituras, que também são vestígios, artefatos que quero deixar nesse planeta. É a forma que eu encontrei de ser menos efêmero, de permanecer de alguma forma, mesmo depois que meu corpo físico fenecer. A poesia é o lugar de ser eterno. Um grito que ressoa e atravessa os anos”, diz o músico.

Diferente do seu primeiro álbum, “Chego Perto”, mais grandiloquente em termos de instrumentação, “Nesse lugar fora daqui” se apresenta mais enxuto, conta o artista.

“Acho que no primeiro disco eu busquei muitos elementos sonoros, naipe de metais, bateria, guitarras, tudo muito. E com o passar dos anos, comecei a apreciar mais o silêncio e contar uma história buscando menos massa sonora. Contudo, acredito que minha poesia permaneceu fiel, apenas aprofundei mais os temas que eu já abordava antes.”

SERVIÇO

Juliano Muta na Casa Desmantelo Azul

Quando: Sexta (29), a partir das 19h

Onde: Casa Desmantelo Azul - Rua do Bonfim, 147, Carmo - Olinda-PE

Entrada: R$ 15 (couvert), no local

Instagram: @mutajuliano / @desmanteloazul

