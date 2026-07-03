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POLÊMICA Juliano Tchula, compositor de Marília Mendonça, não quer ser retratado em filme sobre a cantora O ex-parceiro musical da cantora sertaneja largou a carreira artística em 2020 e quer permanecer longe dos holofotes

“Marília”, filme sobre Marília Mendonça, já tem sua primeira polêmica, antes mesmo de ser gravado. Juliano Tchula, parceiro de composição de alguns dos maiores sucessos da cantora, veio a público para avisar que não quer que sua imagem seja explorada no filme.

O músico, que decidiu ficar longe dos holofotes desde 2020, se manifestou por meio do Instagram. No vídeo, ele afirma que já havia pedido para os seus advogados notificarem a possível criação do filme há dois anos.

“Meus advogados entraram em contato de novo para notificar eles que eu não quero aparecer. Eu não me importo com o roteiro do filme. Eu não importo como vou me retratar. Eu só quero viver o presente aqui com Jesus. O meu passado, eu não vivo mais no passado, eu estou vivendo aqui com a minha família”, disse.



O assunto veio à tona após a divulgação do elenco do longa-metragem “Marília”, que está sendo produzido para o Prime Video. João Guilherme foi escalado para vice Tchula no longa-metragem, que terá Marina Versos no papel de Marília Mendonça.

Segundo o compositor, ele resolveu se manifestar publicamente sobre o assunto após sua esposa ser atacada nas redes sociais. No dia anterior à publicação do vídeo, Flavi Soares havia comentado em uma postagem sobre o longa que os advogados da família já estavam em contato com a produção.

“Eu não recebo mais direitos autorais. Eu não estou querendo dinheiro desse filme, eu tenho um direito meu de não aparecer no filme. Eu não quero que use minha imagem”, destacou Juliano, que largou a carreira musical após se converter à fé cristã evangélica.

“O meu passado é para honra e glória de Deus. Eu não me importo com o que vocês vão pensar, mas eu tive que vir aqui esclarecer porque viralizou é algo que eu nem queria. Eu só quero permanecer aqui feliz, vivendo minha vida com Jesus, vivendo com a minha família e eu desejo isso para vocês também. Se convertam”, finalizou.

Juliano Tchula esteve por trás de vários hits de Marília Mendonça, como “Amante não tem lar” e “De quem é a culpa”, além de sucessos de outros artistas sertanejos. Em um depoimento compartilhado em 2022, ele afirmou que não concorda mais com as letras que escreveu.

A cinebiografia de Marília Mendonça deve começar a ser filmada ainda em julho, com previsão de lançamento em 2027. O elenco traz ainda a pernambucana Hermila Guedes como Dona Ruth, mãe da cantora, além de Klara Castanho e Sophia Valverde interpretando a dupla Maiara e Maraisa.

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