LANÇAMENTO Julião e o Forró do Suco Elétrico lançam EP para embalar o São João Trabalho traz quatro faixas com união do forró à psicodelia, aludindo às referência do Nordeste 1970's

Com pouco mais de um ano de formação, o grupo Julião e o Forró do Suco Elétrico pôs na rua o seu primeiro EP, homônimo, na última sexta (13).

O trabalho, com quatro faixas, está disponível nas plataformas de streaming para embalar o São João ao som do seu forró com pitadas psicodélicas.

“Julião e O Forró do Suco Elétrico” tem direção musical de Feiticeiro Julião e produção de Alexandre Baros, que também são integrantes do grupo, junto a Ju Menezes, Drica Ayub, Juvenil Silva e Tomé.

O EP reúne a sonoridade construída pela banda e inspirada nos sons nordestinos dos anos 1970: ouve-se o forró com ares psicodélicos, galope, guitarra baiana e demais elementos que nos aludem a nomes como Zé Ramalho, Robertinho do Recife, Accioly Neto, entre outros.

Faixas

A primeira faixa é o pot-pourri "Coração de Manteiga" / "Arrastafrevo" / "Tributo ao Trio". A primeira, de Julião. foca na conexão entre Bahia e Pernambuco, com influência de Robertinho de Recife, através de sua aproximação com a música oriental.

A segunda, de Juvenil Silva, faz um paralelo entre as duas festas populares mais queridas do Brasil: Carnaval e São João, como canta, nos versos: "O carnaval quando acaba é São João/ o estandarte é balão/ as sanfonas os clarins/ E de repente tudo muda/ Eu nem me toco/ Minha quadrilha vira o bloco Inimigos do Fim".

E a terceira, parceria entre Julião e Juvenil, é uma homenagem ao trio elétrico de Dodô e Osmar que, simbolicamente, permitiu unir Bahia e Pernambuco através do frevo.

“A Muriçoca” e “Para Cantar Forró”, segunda e terceira faixas do EP, respectivamente, já haviam sido lançadas no ano passado.

Encerra o EP o xote “Pra Fazer Você Voltar”, de autoria de Julião, une ao Suco Elétrico um naipe de de sopros (flauta, clarinete e sax tenor) formado por Galego da Flauta, Yko Brasil e Forllan.

