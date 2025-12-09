A- A+

PAUSA Juliette anuncia pausa na carreira de cantora e admite mudança no próprio estado emocional A artista disse que a rotina da música deixou de trazer leveza e que a decisão é uma forma de se preservar emocionalmente

A ex-BBB Juliette decidiu fazer uma pausa na carreira musical após perceber que a rotina como cantora havia deixado de lhe trazer leveza. Em entrevista ao podcast ''Bonita de Pele'', apresentado por Jana Rosa, ela contou que a pressão do trabalho a afastou da relação afetiva que mantinha com a música.

"Eu amo música. Tenho uma paixão por música. Ela me traduz muito. Mas a música estava virando obrigação e não amor", disse Juliette.

Ela relatou que percebeu uma mudança no próprio estado emocional durante a preparação e o lançamento do álbum.

"Quando lancei o último [álbum], notei que estava ficando muito mais pressionada, sisuda e triste do que feliz. Para mim, música é felicidade e leveza. Falei: 'Peraí. Tenho que ressignificar isso'. Não estava dando conta de me entregar à música, e não estava me sentindo feliz. Aí dei uma segurada", afirmou.

A pausa também acompanha um movimento de reorganização profissional. Juliette explicou que, neste momento, tem se dedicado principalmente às marcas que administra, à publicidade e ao programa ''Saia Justa'', do qual é apresentadora.

"O 'case' que a gente construiu de publicidade no 'BBB' se mantém pela verdade e credibilidade que fortalecem o trabalho", disse.

A ex-BBB afirmou ainda que, se retornar à música, quer fazer isso com motivação renovada.

"Quando eu voltar, vai ser com propósito, com uma coisa que me faça feliz e bem", declarou.

A decisão também tem relação com o modelo de negócio que ela deseja construir. Juliette está em negociações avançadas para lançar sua própria marca de maquiagem, projeto que considera uma prioridade. Após o ''BBB'', ela recebeu diversas propostas no setor, mas recusou por não ter tempo suficiente para se dedicar aos detalhes — algo que considera essencial para levar o produto adiante.

Antes da fama, Juliette trabalhava como maquiadora, e sua mãe tinha um pequeno salão de beleza. A cantora diz que essa origem faz com que ela trate o tema com seriedade e envolvimento direto, e não apenas emprestando o nome a uma linha comercial.

A artista também explicou, em outras ocasiões, que a música representava custos elevados e que, mesmo com shows e lançamentos, investia mais do que faturava no segmento. A publicidade sempre foi sua principal fonte de renda — cenário que ajudou a moldar a decisão de pausar os compromissos ligados ao mercado fonográfico.

