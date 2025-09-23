A- A+

CINEMA Juliette Binoche visitará o Brasil para apresentar filme de estreia como diretora no Festival do Rio Evento acontece entre os dias 2 e 12 de outubro

Juliette Binoche visitará o Rio de Janeiro no próximo mês de outubro. A atriz participará da programação do Festival do Rio, onde lançará seu primeiro filme como diretora: "In-I in Motion".

O longa é um documentário que relembra sua performance artística em 2008 ao lado do dançarino e coreográfico Akram Khan.

A visita da atriz ao Brasil foi noticiada inicialmente pela revista Variety e confirmada pelo GLOBO. O Festival do Rio acontece entre os dias 2 e 12 de outubro.

Confira alguns dos destaques confirmados no evento carioca:

“Depois da caçada”, Luca Guadagnino

“Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”, Chloé Zhao

“Valor Sentimental”, Joachim Trier

“Se eu tivesse pernas, eu te chutaria”, Mary Bronstein

"A Cronologia da Água", Kristen Stewart

“Nossa Terra", Lucrecia Martel

“A Onda”, Sebastián Lelio

“O Olhar Misterioso do Flamingo”, de Diego Céspedes

“Elefantes fantasmas”, Werner Herzog

“La grazia”, Paolo Sorrentino

“O que a natureza te conta”, Hong Sang-soo

“A cerca”, Claire Denis

“Morra, Amor”, Lynne Ramsay

"Balada de um Jogador", Edward Berger

“Honey, Não!”, Ethan Coen

“O agente secreto”, Kleber Mendonça Filho

“Alpha”, Julia Ducornau

