FAMOSOS Juliette anuncia casamento em vídeo gravado no Instituto Ricardo Brennand Campeã do BBB21 ficou noiva do atleta de Crossfit em novembro de 2024

Juliette contou em vídeo publicado na tarde desta quinta-feira (12), gravado no Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, Zona Oeste de Recife, que vai se casar com Kaíque Cerveny e promete mostrar tudo para o público, desde os preparativos até a cerimônia.

No vídeo, a cantora e ex-BBB (edição de 2021), brinca sobre uma possível gravidez, mas logo desmente dando sequência à revelação do casameto.

Assista ao vídeo:

"A gente vai casar e eu prometo trazer tudo para vocês", afirma a artista.



No mesmo vídeo, o casal aparece provando o cardápio e escolhendo o lugar onde será realizada cada etapa da cerimônia - dando a entender que será no próprio IRB. Inclusive, o casamento vai ser realizado este ano.

Juliette e Kaíque estão juntos desde de 2023 e, no fim de 2024, o atleta pediu a cantora em casamento. O pedido foi feito durante a comemoração antecipada de se aniversáio de 35 anos.



