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Juliette confirma Anitta como uma das madrinhas de seu casamento

Cerimônia será realizada no Instituto Ricardo Brennand, no Recife, com menu inspirado na cozinha armorial e celebração pensada para traduzir a trajetória da cantora e do noivo

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Juliette e AnittaJuliette e Anitta - Foto: Reprodução/Instagram

A ex-BBB Juliette, de 36 anos, adiantou novos detalhes sobre o casamento com o atleta Kaique Cerveny, de 28, e revelou que Anitta será uma das madrinhas da cerimônia. 

Em entrevista publicada nesta sexta (3) pela revista Marie Claire, a paraibana explicou que os convites formais ainda não foram entregues, mas garantiu que os escolhidos já foram informados. "Não fiz o convite oficial ainda, mas as pessoas sabem que serão", afirmou, sem revelar os demais nomes.

A celebração está marcada para acontecer na Capela de Nossa Senhora das Graças, localizada no Instituto Ricardo Brennand, no Recife. 

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Segundo Juliette, a proposta é construir um evento que dialogue com sua história de vida e com as raízes nordestinas, combinando tradições do casamento com elementos culturais da região.

A organização tem sido acompanhada de perto pelos noivos. 

"Kaique também participa de tudo. Ele adora, às vezes mais que eu. É muito engraçado. A gente está com uma equipe muito boa com cerimonialista, decorador, muitos parceiros. A intenção é que seja uma coisa diferente. Tem coisas tradicionais, mas vai sair um pouco do tradicional e há uma questão cultural envolvida", contou.

A experiência gastronômica ficará sob responsabilidade do chef Onildo Rocha, amigo da cantora, que elaborará um cardápio inspirado na cozinha armorial – conceito influenciado pelo movimento idealizado por Ariano Suassuna em defesa da valorização da cultura nordestina. 

A lista de convidados reunirá pessoas de diferentes fases da vida da artista, incluindo amigos da Paraíba e vínculos construídos após sua participação no BBB 21, do qual se consagrou como vencedora.

Juliette também revelou que a lua de mel foi transferida para o fim do ano em razão dos compromissos profissionais do casal. 

Sobre a possibilidade de ter filhos, disse que a maternidade não está entre as prioridades imediatas. 

"Quero ter filho, só que queria ter daqui a uns cinco anos. Não sei se o relógio biológico vai deixar, mas não é um plano urgente. O meu filho agora é minha marca de maquiagem e eu quero curtir um pouco o casamento", declarou.

A confirmação de Anitta como madrinha ocorre semanas depois de Juliette comentar que nem todos os parceiros de suas madrinhas participarão da festa. 

A cantora explicou que a restrição se aplica apenas a relacionamentos dos quais ela desaprova.

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