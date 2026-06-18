Juliette diz que não convidará marido de amiga para casamento e explica: 'Deveria estar preso'

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Uma declaração da cantora Juliette no programa Saia Justa da última quarta-feira, 17, causou polêmica nas redes sociais. A vencedora do BBB 21 disse que não se vê obrigada a chamar os maridos e namorados das madrinhas do seu casamento.



Juliette e o atleta Kaique Cerveny vão se casar ainda este ano e o assunto dos convites surgiu durante o programa ao vivo. Ainda na conversa, a artista justificou sua opinião dizendo que não convidará cônjuges e namorados "desde que o motivo seja suficiente e justo para esse posicionamento".



Após a fala, que a fez receber centenas de comentários indignados, ela se justificou nas redes sociais dizendo que como o programa é ao vivo, é natural falar algumas coisas no impulso.



"Uma determinada pergunta, era: ‘quando uma pessoa fala mal do ex ou aconteceu alguma coisa e a pessoa volta para esse ex, o que vocês fazem? Vocês são amigos que falam? Não falam’. Era meio isso", explicou.



"No impulso, lembrei de uma situação e falei que uma grande amiga minha provavelmente não seria madrinha porque vou colocar a condição de o cônjuge dela não ir. E usei duas palavras: ‘porque ele fez algo muito ruim e porque não concordo com essa relação’, e finalizei este trecho", continuou.



Juliette disse ainda que na hora do ao vivo, não queria usar palavras pesadas e procurou opções mais sutis. "Não deveria", disse nos seus stories de esclarecimento. "Ao invés de ‘ruim’ e ‘não aprovo’, eu deveria ter usado ‘violência’. Economizaria o trabalho dos machos e oprimidos, que ficam moendo o meu juízo".



A cantora continuou dizendo que aprendeu duas coisas com a situação: que às vezes, é melhor usar a palavra explícita mesmo em situações como delicadas e que nem sempre é fácil sair de uma relação abusiva.



"Pessoas que passam por esta situação sabem muito bem disso, mas é importante que os agressores, essas pessoas violentas, sejam estigmatizados. Porque, às vezes, a gente fica passando paninho e, depois, é tarde."



Juliette lembrou ainda de outra situação envolvendo o namorado de uma amiga que não foi convidado para o casamento de uma outra colega. Meses depois, sua amiga foi vítima de feminicídio e o homem está preso.



"Então recapitulando minha informação lá: não chamaria não porque não aprovo o relacionamento, não porque é muito ruim, porque ele deveria é estar preso também, não no casamento", finalizou.

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