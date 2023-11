Juliette e Anitta: relembre como começou a amizade das duas

A- A+

Leia também

• Halloween de Anitta: entenda as fantasias da cantora e de Marina Sena em festa

• Após polêmica em festa de Halloween, fãs de Anitta declaram "greve" e viram alvo de piada; entenda

• Após acusações de plágio, Juliette e Anitta rompem parceria profissional; entenda

Juliette e Anitta romperam a parceria profissional que mantinham desde que a paraibana saiu do confinamento do "Big Brother Brasil", em 2021. Juliette anunciou, nesta segunda-feira (13), que encerrou seu contrato com a empresa Rodamoinho, fundada pela cantora Anitta.

Diante da notícia, a web se pergunta se o rompimento ficou restrito ao campo profissional ou se o laço afetivo entre as duas está, de alguma maneira, abalado. A conexão começou à distância, quando Juliette ainda estava na casa do "BBB 21". Anitta, de fora, era entusiasta de Juliette no jogo. Desde que foi campeã do reality e saiu aclamada pelo público, Juliette se aproximou da cantora e ambas iniciaram uma amizade frequentemente exposta nas redes sociais.

Relembre como começou a amizade entre Juliette e Anitta

O primeiro contato entre Juliette e Anitta foi por videochamada, assim que a primeira saiu do "BBB 21" campeã. Juliette ficou hospedada na casa de Anitta assim que saiu do confinamento. De lá para cá, as duas sempre são vistas juntas em registros nas redes sociais, seja em caronas no jatinho de Anitta, ou em viagens — na mais recente, ambas estiveram na Grécia com Marina Sena e Duda Beat.

Também é frequente a troca de afagos explícitos entre as duas na internet. Em março deste ano, por ocasião do aniversário de Anitta, Juliette rasgou elogios sobre a amiga no Twitter:

“Amizade é sobre afeto, admiração, inspiração, apoio. Foi só quando a ENXERGUEI de verdade, que pude entender o seu entusiasmo por cada detalhe da vida, sua assertividade, força, coragem e sua generosidade. Conhecer Anitta é incrível, conhecer Larissa é transformador”, afirmou a ex-BBB.

Sobre a parceria profissional, Anitta já disse que não se metia na carreira da amiga e que sua produtora apenas "mostrava alguns caminhos" para a ex-BBB.

“Não sou empresária da Juliette. Ela cuida da vida dela, mas temos uma parceria muito boa. A fizemos uma junção, que eu não sou a empresária da Juliette, mas a gente assessora ela nos caminhos. Meu irmão ajuda ela e a gente juntou as coisas, mas ela decide as coisas dela”, explicou a cantora em sua participação no PodCats.

Assim que deixou o confinamento no "Big Brother Brasil 21", a paraibana assinou contrato com a holding liderada pela funkeira e lançou um EP com seis músicas com o suporte da agência e produtora. A parceria durou cerca de dois anos.

Veja também

Famosos Atriz Ísis Freitas morre aos 22 anos e gera comoção no meio artístico; saiba mais