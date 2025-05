A- A+

Juliette Freire, campeã do BBB 21, é a nova apresentadora do ''Saia Justa'', do GNT. A advogada e maquiadora estreia como apresentadora do programa ao lado de Eliana, Erika Januza, Bela Gil e Tati Machado a partir de 14 de maio.

O anúncio de Juliette no sofá do programa de debates vem junto à contratação da ex-BBB pela Globo. Agora, ela passa a integrar o time de talentos gerenciados comercialmente pela emissora. Nesta semana, a Globo também renovou os contratos de três ex-participantes do BBB 25: Renta Saldanha, Aline Patriarca e Vinícius Nascimento, os únicos da edição que mantêm um vínculo fixo com a emissora.

"Estou muito feliz de estar de volta à Globo, lugar onde tudo começou e me trouxe tantas alegrias. Agora, vou dar meu melhor e retribuir ao público tudo que recebi. O Saia Justa era um sonho antigo e vai ser uma honra compor o elenco de um programa tão visionário e atual, ao lado dessas mulheres maravilhosas. Chego para contribuir neste programa que promove debates tão necessários. Me sinto realizada", comemora Juliette, em comunicado enviado à imprensa.

Segundo Patricia Koslinski, head de variedades em produtos e serviços digitais da Globo, ter Juliette no Saia Justa é um "namoro antigo", já que ela participou, anteriormente, da edição do Saia Justa Verão.

Além da presença no programa semanal, a influenciadora também terá a estratégia comercial de suas plataformas e o desenvolvimento de conteúdos publicitários geridos pela Globo.

