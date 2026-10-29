Qui, 29 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta29/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CASAMENTO

Juliette e Kaique Cerveny se casam no Instituto Ricardo Brennand, no Recife

A cerimônia reuniu famosos como Anitta, Bianca Andrade, Gilberto Gil, Giovanna Ewbanck e Bruno Gagliasso 

Reportar Erro
Essa é a segunda cerimômia do casalEssa é a segunda cerimômia do casal - Foto: Instagram @juliette/Reprodução

A campeã do BBB 21, cantora e apresentadora Julliette se casou com o atleta Kaique Cerveny nesta quinta-feira (29), no Instituto Ricardo Brennnad, no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife. Essa é a segunda cerimômia do casal. 

O casamento contou com convidados famosos, como Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, que são padrinhos, além de Gilberto Gil, Anitta, Bianca Andrade, Duda Beat, Elba Ramalho, Gil do Vigor, Rafa Kalimann e Nattanzinho. A cantora Liniker cantou para os noivos após a troca de alianças. 

Em setembro, Juliette e Kaique oficializaram a união em uma cerimônia intimista com familiares em Cabaceiras, na Paraíba, estado de origem da ex-BBB. 

Leia também

• Juliette relembra assassinato de amiga e faz alerta sobre violência a mulheres; confira

• Juliette confirma Anitta como uma das madrinhas de seu casamento

"Céu à terra"
Segundo a revista Vogue, o conceito do casamento da artista com o atleta é "céu à terra". A união reuniu materiais como algodão, pedra e barro, relacionando o tralho de artesões pernambucanos e paraibanos. A ideia simboliza a identidade do casal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Vogue Noiva (@voguenoiva)

Juliette entrou na capela ao som de Luiz Gonzaga, com "Asa Branca". 

O vestido foi assinado pelo estilista Carlos Bacchi, que combinou tecidos com uma proposta sustentável. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter