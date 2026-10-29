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CASAMENTO Juliette e Kaique Cerveny se casam no Instituto Ricardo Brennand, no Recife A cerimônia reuniu famosos como Anitta, Bianca Andrade, Gilberto Gil, Giovanna Ewbanck e Bruno Gagliasso

A campeã do BBB 21, cantora e apresentadora Julliette se casou com o atleta Kaique Cerveny nesta quinta-feira (29), no Instituto Ricardo Brennnad, no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife. Essa é a segunda cerimômia do casal.

O casamento contou com convidados famosos, como Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, que são padrinhos, além de Gilberto Gil, Anitta, Bianca Andrade, Duda Beat, Elba Ramalho, Gil do Vigor, Rafa Kalimann e Nattanzinho. A cantora Liniker cantou para os noivos após a troca de alianças.

Em setembro, Juliette e Kaique oficializaram a união em uma cerimônia intimista com familiares em Cabaceiras, na Paraíba, estado de origem da ex-BBB.

"Céu à terra"

Segundo a revista Vogue, o conceito do casamento da artista com o atleta é "céu à terra". A união reuniu materiais como algodão, pedra e barro, relacionando o tralho de artesões pernambucanos e paraibanos. A ideia simboliza a identidade do casal.

Juliette entrou na capela ao som de Luiz Gonzaga, com "Asa Branca".

O vestido foi assinado pelo estilista Carlos Bacchi, que combinou tecidos com uma proposta sustentável.

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