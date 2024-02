A- A+

Boneco gigante Juliette é homenageada com boneco gigante de Olinda e brinca com reações dos internautas A escultura está na Casa dos Bonecos Gigantes de Olinda, no Carmo

A empresária e cantora Juliette ganhou uma versão como boneco gigante do Carnaval de Olinda. A artista, de 34 anos, destacou a importância da homenagem em seu Instagram e brincou com as reações dos internautas, nesta quarta-feira (7). A escultura está na Casa dos Bonecos Gigantes de Olinda, no Carmo.

“Eu tive a honra - o privilégio que vai marcar a minha vida e vai ficar para a minha história - de ter um boneco de Olinda meu. O povo está 'tirando onda', porque a cara do boneco não é uma 3x4, não é a minha cara. A cara do boneco é a cara de um boneco de Olinda. Todos os bonecos de Olinda são daquele jeito. Não fiquem tirando o meu ‘couro’ não, porque não é uma fotografia, não é uma impressão. É um boneco feito com material próprio, maravilhoso, e é uma honra”, disse a artista nos stories do Instagram.

A inspiração para a roupa do boneco veio de uma das produções utilizadas por Juliette na sua participação no Big Brother Brasil, em 2021. Ela foi a campeã do programa.

No X (antigo twitter), um internauta chamou as pessoas para visitarem o local. “O boneco de Juliette está em destaque na entrada da Casa dos Bonecos Gigantes de Olinda, O primeiro é Ariano Suassuna, depois vem Chico Science, Juliette, Gil e demais. Quem passar por Olinda, visite”, disse o internauta.

