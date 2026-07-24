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Famosos Juliette investiga alteração no fígado e descobre endometriose Ela disse que o quadro foi identificado ainda no estágio inicial e que, conforme orientação das médicas que a acompanham, não há motivo para preocupação neste momento

Juliette usou as redes sociais na última quarta-feira, 22, para contar aos seguidores que recebeu o diagnóstico de endometriose. Em um vídeo nos Stories do Instagram, a cantora e ex-BBB afirmou que a doença foi descoberta durante uma investigação médica iniciada por outro problema de saúde.

Curioso como nosso corpo dá sinais de coisas que ainda nem sabemos, né?!



Recentemente fui fazer um exame por outro motivo de saúde e nele apareceram alguns focos de endometriose. Eu nem fazia ideia! — Juliette (@juliette) July 23, 2026

"Quando passei mal por conta do fígado, um, dois meses atrás, fui fazer um check-up e, em um dos exames, deu endometriose. Pedi uma segunda opinião, falei com minha ginecologista e com uma médica especialista para fazer análise do laudo e realmente tem", contou.

Sempre tive meu ciclo super “normal”, nunca senti nada muito diferente, então fiquei bem surpresa. Minha ginecologista viu, confirmou, me explicou melhor e agora vou começar o tratamento — Juliette (@juliette) July 23, 2026

Ela disse que o quadro foi identificado ainda no estágio inicial e que, conforme orientação das médicas que a acompanham, não há motivo para preocupação neste momento. Juliette explicou que sente poucos sintomas, como episódios de inchaço e dores leves.

A cantora também já recebeu orientação sobre o tratamento. "Como está muito no início, o tratamento de interromper a menstruação já pode ajudar a regredir, porque para de inflamar", explicou.

Na quinta-feira, 23, a ex-BBB voltou ao tema em uma sequência de publicações no X. Ela disse que ficou surpresa ao descobrir a doença, já que sempre considerou seu ciclo menstrual "normal" e nunca havia percebido sinais que chamassem sua atenção. Desde a confirmação, afirmou que passou a pesquisar sobre o assunto, ouvir especialistas e buscar informações para compreender melhor a condição.

Parece que por ser uma coisa que afeta pessoas com útero, muita coisa acaba sendo ignorada ou normalizada.



Enfim… vou compartilhar mais sobre isso por aqui. Acho importante a gente falar — Juliette (@juliette) July 23, 2026

"Quanto mais eu vejo sobre o assunto, mais eu penso como algo tão comum no corpo feminino ainda é tão pouco falado", refletiu. Juliette finalizou dizendo que pretende continuar compartilhando sua experiência com os seguidores por considerar importante ampliar a discussão sobre a doença.

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