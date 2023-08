A- A+

MÚSICA Juliette lança seu álbum de estreia: "Ciclone"; paraibana mergulha de cabeça no pop Campeã do BBB 21 finalmente disponibiliza seu primeiro disco, com feats com João Gomes, Marina Sena, Dilsinho e Nairo

Durante todo o período pós-BBB 21, especulou-se quais seriam os passos que seguiria a paraibana Juliette, vencedora daquela edição. Aos poucos, ela foi migrando do lugar de pura "celebridade" para o de artista musical. Nesta sexta (25), Juliette deu um passo que parece chancelar a sua escolha: foi disponibilizado nas plataformas de streaming seu primeiro álbum, "Ciclone".



Com 9 faixas, "Ciclone" marca o início de uma nova fase na carreira da paraibana: ela agrega no disco sonoridades da música pop, referências das atradições culturais do seu lugar de origem, além de R&B, piseiro, trap e afrobeat. O título do disco é uma alusão à vida de Juliette após se consagrar campeã do BBB 21 e se tornar uma "estrela" da TV e do showbizz brasileiro.

"Eu busquei uma perfeita harmonia entre o clássico e a vibração urbana, uma excursão criativa em que os elementos da música pop se entrelaçam com os ritmos das ruas e toques autênticos de nossas raízes. Cada faixa é uma viagem pelos sentimentos que vivi nos últimos anos, uma entrega apaixonada. Espero que as pessoas consigam se conectar com a minha essência", conta Juliette.

Com produção da Rodamoinho Records, o álbum conta com parceria com Marina Sena e mais três participações: o cantor pernambucano João Gomes, o cantor Dilsinho e o cantor e compositor maranhense Nairo.



Juliette participa do disco também como compositora. Além da música-título, "Ciclone", que é de autoria dela e de Seu Pereira, a moça também assina as faixas "Tengo" e "Diamante".

O primeiro single, "Sai da frente", lançado em maio deste ano, entrou no Top 50 do Spotify BR e Top 50 do Spotify Portugal, alcançando a 9ª posição. "Tengo", que veio ao mundo em julho, mescla referências regionais (uma alusão ao "lengo tengo" do triângulo do forró) a elementos da música pop e do trap. “Quase não namoro”, com participação de Marina Sena, mistura ritmos urbanos como dancehall, funk carioca e brega, e foi lançada no início de agosto.



Participações

“Não Sou de Falar de Amor” traz um feat. com o pernambucano João Gomes e traz batidas de forró eletrônico e do piseiro. A faixa versa sobre uma mulher que abre o coração e ama ter alguém perto, baixar a guarda e não esconder mais o que sente pela outra pessoa.

O cantor e compositor Nairo é coautor das letras de “Sai da frente”, “ninguém” e também participa de “Beija eu”, que traz uma sonoridade mais pop ao álbum, com elementos do samba, e apresenta uma versão desapegada de Juliette, que confessa, na letra, ser uma forma de proteção.

A mais pop do álbum, “Nós dois depois”, tem participação de Dilsinho. Juliette canta sobre buscar sua individualidade e deixar o relacionamento para outro momento.

“Este trabalho é uma parte muito especial de mim que agora posso compartilhar do jeitinho que é pra ser. Cada música é como um pedaço do meu coração e das minhas histórias. Espero que, ao ouvirem, as pessoas sintam toda a emoção e verdade que coloquei neste projeto. É um sonho realizado e só tenho a agradecer por todo o carinho e apoio de todos que me acompanharam nessa jornada!", comenta.

Juliette, a cantora

A estreia da carreira musical de Juliette aconteceu em setembro de 2021, com o EP homônimo, que mantém o recorde de maior número de pré-saves da história do Spotify Brasil e de segunda maior estreia de um álbum ou EP brasileiro na plataforma.

Em março de 2022, Juliette deu início à turnê "Caminho", que segue viajando por diversas cidades do Brasil. O repertório traz faixas do EP de estreia, assim como versões de outros artistas importantes na trajetória da cantora.



Veja também

CINEMA "Estranha Forma de Vida", filme de Pedro Almodóvar, tem trailer divulgado; assista