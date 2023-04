Acompanhada por novo affair, Juliette guia jet ski em alta velocidade, faz manobras e viraliza

A- A+

Leia também

• Juliette é citada no Jogo da Discórdia do BBB 23 e reage ao comentário nas redes sociais

• Após fala de Marília sobre Juliette no Quarto Secreto, vencedora do BBB 21 responde

• "Muito obrigada, Pernambuco. Eu amo este lugar", diz Juliette no Galo da Madrugada

A cantora e campeã do BBB 21 Juliette aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro, neste domingo, para buscar adrenalina. Em seu perfil no Instagram, a paraibana aparece guiando um jet ski em alta velocidade e com manobras radicais.



Ela arrasa mesmo.pic.twitter.com/q6futfgvb2 — Gleyciane Parody || J1 (@Gleyciph) April 16, 2023

Seguidores da cantora também compartilharam as imagens, que chegaram a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter neste domingo. Os fãs elogiaram a habilidade da paraibana, que era observada por amigos em uma lancha.

A juliette fica uma grande gostosaa andando em qualquer trasportepic.twitter.com/mviG5Wqc8f — Viih • (@AdvogadaJu) April 16, 2023

Ela arrasa mesmo.pic.twitter.com/q6futfgvb2 — Gleyciane Parody || J1 (@Gleyciph) April 16, 2023

A mulher arrasa — mariaa (@mariaa63430862) April 16, 2023





Enquanto curtia o dia no jet ski, os fãs e sites de fofoca aproveitaram para repercutir o novo affair que a paraibana está vivendo com Kaique Cerveny, de 24 anos, que já foi campeão brasileiro de crossfit em 2019.



Segundo o jorna Extra, inclusive, o casal curtiu um passeio de barco pela Baía de Guanabara, neste domingo. Em uma postagem de Juliette no stories, o veículo indicou que Kaique aparecia no reflexo dos óculos escuros dela.



No sábado, os dois circularam pelo Rio e foram filmados juntinhos no aniversário da apresentadora e ex-BBB Ana Clara e no show de Chico César e Geraldo Azevedo, no Circo Voador.



Veja também

CINEMA Morre ator britânico Murray Melvin, aos 90 anos