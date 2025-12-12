Sex, 12 de Dezembro

VIRALIZOU

Juliette revela hábitos musicais e diverte ao falar do Spotify: ''Não pago''

Vídeo com a ex-BBB repercutiu nas redes após episódio de podcast

Juliette, campeã do BBB 21, revelou alguns artistas da sua playlist no SpotifyJuliette, campeã do BBB 21, revelou alguns artistas da sua playlist no Spotify - Foto: Reprodução/TV Globo

Um vídeo da ex-BBB Juliette no podcast ''Os Nordestinos pelo Mundo'', exibido na noite de ontem, ganhou repercussão nas redes sociais após a cantora falar de forma descontraída sobre seus hábitos musicais e revelar que não assina o Spotify Premium.

Durante a conversa, ela contou que usa a versão gratuita do aplicativo e que, por isso, acaba ouvindo o que a plataforma sugere com base em seus gostos recentes.

Em tom de brincadeira, Juliette comentou a situação ao ser incentivada a mostrar sua conta. “Você quer abrir meu Spotify mesmo? É porque não é pago, não. Eles te mandam de graça”, disse, arrancando risadas no estúdio. A partir daí, ela passou a listar os artistas que têm marcado sua rotina musical nos últimos dias.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Juliette (@juliette)

Entre os nomes citados estão Marina Sena, Duquesa, Rosalía, Léo Foguete e Xand Avião. Juliette também destacou João Gomes, especialmente o álbum “Dominguinho”, lançado em parceria com Jota.pê e Mestrinho, que, segundo ela, tem sido uma das suas trilhas sonoras favoritas.

Ao resumir o momento, a cantora foi direta ao apontar o que mais tem ouvido. “Hoje os dois que eu mais escuto: ‘Dominguinho’ e ‘Coisas Naturais’”, afirmou. O trecho rapidamente passou a circular entre fãs, que se identificaram com a simplicidade e a espontaneidade da artista ao falar sobre música.

