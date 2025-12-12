Juliette revela hábitos musicais e diverte ao falar do Spotify: ''Não pago''
Vídeo com a ex-BBB repercutiu nas redes após episódio de podcast
Um vídeo da ex-BBB Juliette no podcast ''Os Nordestinos pelo Mundo'', exibido na noite de ontem, ganhou repercussão nas redes sociais após a cantora falar de forma descontraída sobre seus hábitos musicais e revelar que não assina o Spotify Premium.
Durante a conversa, ela contou que usa a versão gratuita do aplicativo e que, por isso, acaba ouvindo o que a plataforma sugere com base em seus gostos recentes.
Leia também
• Juliette anuncia pausa na carreira de cantora e admite mudança no próprio estado emocional
Em tom de brincadeira, Juliette comentou a situação ao ser incentivada a mostrar sua conta. “Você quer abrir meu Spotify mesmo? É porque não é pago, não. Eles te mandam de graça”, disse, arrancando risadas no estúdio. A partir daí, ela passou a listar os artistas que têm marcado sua rotina musical nos últimos dias.
Entre os nomes citados estão Marina Sena, Duquesa, Rosalía, Léo Foguete e Xand Avião. Juliette também destacou João Gomes, especialmente o álbum “Dominguinho”, lançado em parceria com Jota.pê e Mestrinho, que, segundo ela, tem sido uma das suas trilhas sonoras favoritas.
Ao resumir o momento, a cantora foi direta ao apontar o que mais tem ouvido. “Hoje os dois que eu mais escuto: ‘Dominguinho’ e ‘Coisas Naturais’”, afirmou. O trecho rapidamente passou a circular entre fãs, que se identificaram com a simplicidade e a espontaneidade da artista ao falar sobre música.