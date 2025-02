A- A+

famosos Juliette tomou um susto quando viu Vitoria Strada no BBB 25: "Estava meio bêbada" Cantora lança EP "Farra" e fala sobre amizade com atual BBB

Juliette e Vitoria Strada são amigas. A cantora e ex-BBB, que não costuma se posicionar sobre o reality show que a fez famosa, já pediu duas vezes aos fãs para apoiarem a amiga, atualmente na casa.

Em entrevista ao Globo sobre seu novo EP "Farra", ela contou que torce pela amiga. Juliette revela que tomou um susto quando viu Vitoria no BBB.

A amiga já tinha contado a novidade, mas ela não lembrava porque estava bêbada.

"Estou vendo menos do que eu gostaria, o tempo é corrido, mas acompanho. Sou bairrista no sentido de que sempre quero que um anônimo ganhe. Mas tenho uma amiga lá que é a Vitória Strada. Ela tem esse defeitinho que é ser famosa" explica Juliette, ressaltando que ela e Vitoria se tornaram grandes amigas.

"Mas [ela] é maravilhosa, muito minha amiga. Diziam que a gente era muito parecida e nos aproximamos. Ela me falou que ia entrar no BBB, mas eu estava meio bêbada, foi no meu noivado. Não lembrava. E aí, quando eu vi ela lá, tomei um susto"

Veja também