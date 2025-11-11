A- A+

música Julihu Cunha lança "Anel de Postiço", seu novo single, com lyric video nas plataformas digitais Gravada na Marinho Home Estúdio, em Olinda, canção chega ao público pelo selo "Anel Postiço"

Julihu Cunha lança, nesta quinta-feira (11), “Anel de Postiço”. O novo single chega às principais plataformas digitais, junto com um lyric video com a letra da música no canal do YouTube do artista.

Composição de Julihu, a canção é uma representante do samba pernambucano. Sua letra retrata uma história real de amor, que versa também sobre não desistir do seu dom, mesmo quando tudo é difícil.

“Anel no dedo, quando a gente não ama, não é compromisso. Isso em tua mão é de postiço, nada substitui o natural”, diz a música. O nome da canção, segundo o artista, também remete à frase popular: “vão se os anéis, e ficam-se aos dedos”.



Com gravação realizada no Marinho Home Estúdio, em Olinda, o single ganha lançamento pelo selo cultural La Ursa, do próprio Julihu. A faixa conta com a participação de Sandrinho Gomes na bateria, Waltinho Souza no baixo, Raoni Borges na percussão geral, Jônatas Onofre no teclado, e Julihu no cavaquinho, violão e voz.

O projeto foi realizado com recursos do Governo Federal, adquiridos por meio do edital da PNAB, via Prefeitura do Município de Moreno.



*Com informações da assessoria de imprensa.

