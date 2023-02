A- A+

Carnaval 2023 Julio Cesar Mendes Trio abre alas para o Carnaval no Paço, nesta sexta (17), ao meio-dia Projeto Hora do Frevo derstaca sempre artistas locais; após a aprentação, a partir das 15h, o Paço fecha as portas e só reabrirá na Quarta de Cinzas, das 12h às 19h

Dando boas-vindas ao Carnaval 2023, o Paço do Frevo apresenta nesta sexta-feira (17), ao meio-dia, Julio Cesar Mendes Trio, dentro do projeto Hora do Frevo, no térreo do museu, no Aurora Café, com entrada gratuita. Após o evento, a partir das 15h, o Paço fecha as portas e só reabrirá na Quarta de Cinzas (22), das 12h às 19h, e oferecerá aos visitantes Vivências de Frevo com o professor Henrique Braz (são aulas curtas para quem quer cair no passo) das 14h às 16h30, além de Doses de Frevo (visitas mediadas à exposição “Frevo Vivo”), às 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 e 17h30.

Julio Cesar Mendes junta seu acordeon ao violão de sete cordas de Rafael Meira e ao pandeiro de Júnior Teles, formando um trio que traz repertório preparado especialmente para a data, com composições de clássicos Frevos de Maestro Duda, Levino Ferreira, Dori Caymmi e Capiba, entre outros. O trio contará com a participação de Rafael Marques no bandolim e Alexandre Rodrigues no pífano.

Além de Frevos consagrados, apresentará temas que não são tradicionalmente executados pelas orquestras de rua, com arranjos elaborados e muito improviso, mostrando as possibilidades do Frevo para além das orquestras. O grupo também vai apresentar uma face pouco conhecida de alguns compositores que, apesar de consagrados no mundo do Frevo, transitaram e transitam por outros ambientes, além de Frevos pouco conhecidos de grandes compositores da música brasileira.

SERVIÇO

Hora do Frevo com Julio Cesar Mendes Trio

Sexta (17), ao meio-dia

No Aurora Café | térreo do museu

Acesso gratuito

Paço do Frevo fecha às 15h da sexta (17) e reabre 12h da quarta (22)

Vivências de Frevo

Quarta (22), das 14h às 16h30

Acesso mediante entrada - R$ 10 inteira e R$ 5 meia

Doses de Frevo

Quarta (22)

Às 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 e 17h30

Acesso mediante entrada - R$ 10 inteira e R$ 5 meia

Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife

Horários: Terça a sexta, 10h às 17h | Sábado e domingo, 11h às 18h

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia) - entrada gratuita às terças-feiras



